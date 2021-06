Nürnbergerin gewinnt Preis beim Bundesfilm-Festival

Mit ihren erst 20 Jahren hat die Nürnberger Filmemacherin die Auszeichnung des Jahresthemas "Schwarz, weiß, bunt" beim Bundes.Festival.Film erhalten. Ausgezeichnet wurde ihr rund 13-minütiger Film "Außengeister". Der Preis ist mit 500 Euro dotiert.

"Außengeister" zeigt Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Im Film geht es um eine Benefizveranstaltung, auf der Spenden für eine bessere Welt gesammelt werden. Die Geldbörse sitzt locker bei den Gästen der elitären Gala. Leider ebenso locker wie die erschütternden Vorurteile, die dort zunehmend ans Licht kommen. Die 20-Jährige entlarvt in ihrem Filmwerk die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit und zeigt, wie gerne Menschen Missstände anprangern, Änderungen einfordern und wenig selbst dazu beitragen. "Mit Ironie, Übertreibung und Situationskomik treibt die junge Regisseurin die Geschichte auf die Spitze, bis uns das Lachen im Halse stecke bleibt", urteilt die Jury.

Preisgekrönte Filme stehen kostenlos zur Verfügung

Neben dem Schauspieler Musti Ibrahim ist Benigna Munsi, das ehemalige Nürnberger Christkind eine Hauptdarstellerin im Film. Insgesamt wurden dieses Jahr 29 Preise vergeben. Es sind die besten Arbeiten aus den Bundeswettbewerben Deutscher Jugendfilmpreis und Deutscher Generationenfilmpreis. Noch bis zum 26. Juni stehen die Festivalfilme als kostenloses On Demand-Angebot zur Verfügung. Coronabedingt konnte das Bundes.Festival.Film zum zweiten Mal nur online stattfinden. Im nächsten Jahr soll das Festival wieder mit Publikum stattfinden - in Augsburg. Das Medienprojekt Wuppertal war in den vergangenen zwei Jahren lokaler Veranstaltungspartner des Festivals.

Bundes.Festival.Film. vereint Jugendfilm- und Generationenfilmpreis

Das Bundes.Festival.Film. bildet den alljährlichen Höhepunkt der Bundeswettbewerbe Deutscher Jugendfilmpreis und Deutscher Generationenfilmpreis. Beide Wettbewerbe werden im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF) organisiert und durchgeführt. Sie werden unabhängig voneinander ausgeschrieben, beim Bundes.Festival.Film. Aber in einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung zusammengeführt.