Nürnbergerin entwickelt Bilderwörterbuch für ukrainische Kinder

Der siebenjährige Adriel Tsopa aus Odessa lernt seine ersten Worte auf Deutsch aus einem Bilderwörterbuch, das eigens für ihn gestaltet wurde. Die Figur der "Bubbly Bibsi", was soviel bedeutet wie "sprudelnde Bibsi", ein kleines braunhaariges Mädchen, beschreibt darin Begriffe in Deutsch, deutscher Lautsprache, Ukrainisch und Russisch.

Erste Schritte mit dem Bilderwörterbuch

Nicht nur Adriel, sondern auch seine Mutter und seine Oma, die vor sechs Wochen nach Wendelstein bei Nürnberg gekommen sind, lernen mit dem Bilderbuch ihre ersten Worte auf Deutsch. Das Buch ist der Schlüssel zur Kommunikation mit ihrer Gastfamilie.

"Es ist ja nicht nur so, dass die Familie Deutsch lernt, sondern wir auch das eine oder andere Wort auf Ukrainisch oder Russisch dann aufgenommen haben. In unserer örtlichen Bibliothek gab es keine Kinder-Wörterbücher für Ukrainisch, Russisch und Deutsch. Bubbly Bibsi hat uns da schon geholfen." Florian Stoevesandt, Gastvater

Vier-Sprachen-Bilderbuch für mehrsprachige Familien

Die Erfinderin von "Bubbly Bibsi" ist Annemarie Achour aus Nürnberg. Ihre Eltern sind Amerikaner, ihr Mann hat einen deutsch-algerischen Hintergrund. Lange habe sie nach mehrsprachigen Kinderbüchern für ihre eigene Tochter gesucht. "Allein unsere Situation, in der wir Arabisch, Französisch, Englisch und Deutsch in der Familie sprechen - sowas gab es in der Kombination noch nicht und dann haben wir gesagt 'sowas muss es geben, dass man die Sprachen auswählen kann'. Und dann sind wir einfach mal kreativ geworden und haben es umgesetzt."

Bilder-Wörterbuch individuell zusammenstellen

"Bubbly Bibsy" hat die Bankangestellte nach Feierabend am heimischen Esstisch erfunden und vertreibt das On-Demand-Bilder-Wörterbuch inzwischen über ihr kleines Familienunternehmen "Pherean".

Urdu, Farsi, Hindi, Japanisch - auf der Homepage kann man unter 50 Sprachen die vier passenden zusammenstellen und dann geht das personalisierte Familien-Wörterbuch in den Druck.

Kinderwörterbuch-Spendenaktion für Geflüchtete

Zurzeit sammeln die Achours Spenden, damit sie möglichst viele Bücher für ukrainische Flüchtlingskinder drucken können. Das Sozialamt der Stadt Nürnberg übernimmt die Verteilung in Turnhallen und Sammelunterkünften. Ziel ist es, dreitausend Kinderwörterbücher an die hier ankommenden Kindergarten- und Grundschulkinder aus der Ukraine zu verteilen. Mit Bildern werden darin die wichtigsten Alltagswörter dargestellt zu Themen wie beispielsweise "Unterwegs in der Stadt", "Im Alltag" oder "Zuhause beim Spielen". Viele Geflüchtete, Kinder wie Erwachsene, können so ihre ersten etwa 100 Wörter in Deutsch lernen.

"Es ist neben den Grundbedürfnissen, wie Unterkunft und Nahrung, von immenser Bedeutung, dass Geflüchtete in unserem Land sprachlich so schnell wie möglich Fuß fassen. Als Tochter von Immigranten weiß ich, wie wichtig das ist. Und dabei können wir helfen!" Annemarie Achour, mehrsprachige Kinderbuchautorin