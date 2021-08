Nürnberger Zoll stellt 31.000 geschmuggelte Zigaretten sicher

Wie das Nürnberger Hauptzollamt mitteilt, entdeckten die Beamten die geschmuggelten Zigaretten in zwei Transportern mit osteuropäischen Kennzeichen auf zwei unterschiedlichen Fahrten auf der A6 und der A3.

22.000 unversteuerte Zigaretten in gesicherten Koffern

Zum einen wurde am vergangenen Freitag (13.08.21) ein Kleintransporter aus Osteuropa auf der A6 bei Lichtenau kontrolliert. Dabei erweckten drei Koffer, in Plastikfolie eingewickelt und zusätzlich mit Zahlen- und Vorhängeschloss gesichert, die besondere Aufmerksamkeit der Zöllner. Wie sich herausstellte zu Recht: die Koffer enthielten ausschließlich Zigaretten. Insgesamt kamen 22.000 Glimmstengel ohne deutsche Steuerzeichen zum Vorschein.

Mehr als 9.000 Zigaretten in Transporter verteilt versteckt

Außerdem schnappten die Zöllner am Samstagabend den 24-jährigen Fahrer eines osteuropäischen Kleintransporters. Bei der Kontrolle an der A3 bei Nürnberg-Brunn. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden 9.400 Zigaretten entdeckt, die in der Heckklappe, den Seitenverkleidungen sowie in einer Sporttasche und in Tüten hinter der Rücksitzbank versteckt waren. Gegen beide Fahrer wurden Verfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung eingeleitet.