Nürnberger Zoll lässt Handel mit Dopingmitteln auffliegen

In zwei kontrollierten Päckchen aus Kanada und den USA fanden die Zoll-Spezialisten über 400 Tabletten mit Anabolika. Der Zoll beschlagnahmte die Sendungen, die verhinderten Abholer erhalten eine Strafanzeige, teilt ein Zollsprecher heute mit.

Anabolika aus Kanada

In dem einen Fall handelt es sich um einen 25-Jährigen aus dem Nürnberger Umland, der beim Zoll am Nürnberger Hafen ein Paket aus Kanada abholen wollte. In dem Paket waren knapp 100 Fertigdopingmittel mit Anabolika. Diese häufig im Doping verwendeten und besonders gefährlichen Substanzen sind in der Anlage zum Anti-Doping-Gesetz aufgelistet, so der Zoll.

Auch Einfuhr von Arzneimittel

Im zweiten Fall wollte eine Nürnbergerin ein Paket aus den USA abholen, in dem 240 Kapseln und Tabletten mit Dopingmitteln waren, ebenfalls aus der Gruppe der sogenannten anabol-androgenen Steroide. Außerdem waren über 300 Tabletten und Kapseln in dem Päckchen, die als Arzneimittel ebenfalls strengen Bestimmungen unterliegen.

Besitz, Handel und Einfuhr von Anabolika verboten

Besitz, Einfuhr und Handel von Anabolika zum Doping im Sport sind in Deutschland seit vier Jahren verboten und werden mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet. Damit soll sichergestellt werden, dass in Deutschland nur Arzneimittel auf den Markt gelangen, die nach arzneimittelrechtlichen Gesichtspunkten für den Verbraucher unbedenklich sind, so der Zoll.