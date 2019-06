Nürnberger Zoll beschlagnahmt zahlreiche Postsendungen

Der Zoll in Nürnberg ist in den letzten Wochen bei kontrollierten Postsendungen sehr häufig fündig geworden. Dabei waren ein Schlagring, eine Schreckschusspistole und 50 Schuss Munition "nur die Spitze des Eisbergs", teilt das Hauptzollamt mit.

Tabak und Plagiate

So fanden sich in den Sendungen auch über 200 Kilogramm Wasserpfeifentabak und insgesamt über 200.000 Zigaretten, die nicht in Deutschland versteuert wurden und nicht per Post eingeführt werden dürfen. In mehreren Fällen wurden auch Plagiate an den Adressaten versandt, vor allem Mäntel und Sportschuhe, heißt es weiter. Die Empfänger werden nicht nur auf die sichergestellte Ware und höchstwahrscheinlich auch auf die Rückerstattung des Kaufpreises verzichten müssen – eventuell erwartet sie auch eine Strafe des jeweiligen Markenrechtsinhabers.

Jede Menge Dopingmittel

Als besonders bedenklich stuft Pressesprecherin Martina Stumpf aber die große Menge an Dopingmitteln ein, die ihre Behörde aus dem Verkehr gezogen hat. So stellten die Zöllner über 10.000 Tabletten und Ampullen sicher. Dabei handelte es sich um Mittel zum Muskelaufbau oder zur Fettverbrennung, die teilweise in der Tiermedizin angewendet werden. Darunter zum Beispiel Clenbuterol, das im Anti-Doping-Gesetz aufgelistet ist und dessen Besitz bzw. Einfuhr zu Dopingzwecken in Deutschland komplett verboten ist.

Rund 50 Strafverfahren eingeleitet

Nur ein Teil der Sendungen waren für Empfänger in Deutschland bestimmt, ein Großteil sollte ins EU-Ausland weiterbefördert werden. Auch Sendungen, die sich in Deutschland nur im Transit befinden, darf der deutsche Zoll jedoch kontrollieren und gegebenenfalls sicherstellen. In über 50 Fällen wurde gegen die Empfänger ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen unterschiedliche Gesetze wie das Waffengesetz, das Tabaksteuergesetz oder das Anti-Doping-Gesetz eingeleitet.