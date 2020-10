Nürnberger Zoll: 183 Kilo Dopingmittel sichergestellt

Bei Kontrollen im September wurden nach Angaben des Nürnberger Hauptzollamts Tabletten und Ampullen entdeckt – insgesamt 183 Kilogramm. Die Dopingmittel seien für verschiedene Empfänger in Deutschland und anderen EU-Ländern bestimmt gewesen.

Mehr als 271.500 Einzeldosen verbotener Substanzen

In den insgesamt zwanzig Paketen befanden sich den Zollbeamten zufolge mehr als 271.500 Einzeldosen der in Deutschland verbotenen Substanzen. In der Summe sei die strafrechtlich relevante Menge um das mehr als 22.000-fache überschritten worden.

Pakete aus Osteuropa

Die Pakete stammten nach den Worten einer Sprecherin der Behörde alle vom gleichen Absender in Osteuropa. Gegen ihn sowie die mutmaßlichen Empfänger wurden Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz eingeleitet. Die Dopingmittel selbst wurden sichergestellt.

Strafe: Bis zu zehn Jahre Haft

Dem Hauptzollamt zufolge werden Verstöße gegen das Anti-Doping-Gesetz mit bis zu drei Jahren Haft oder Geldstrafe geahndet. Bei gewerbsmäßigem Handeln ist eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren möglich.