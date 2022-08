Nürnberger Wohnungsprojekt für Alleinerziehende vor dem Aus

Die Förderung der Nürnberger Beratungsstelle "Wings", die sich um Alleinerziehende kümmert, die von Wohnungsnot bedroht sind, läuft aus. Damit sind die Tage des Projekts gezählt. "Und das, obwohl die Nachfrage durch von Wohnungslosigkeit bedrohte oder wohnungslose Alleinerziehende seit Projektbeginn stetig und immens gestiegen ist,“ so Projektkoordinatorin, Diakonin Annette Roß.

Waren es im ersten Halbjahr 2021 nach eigenen Angaben insgesamt 21 Alleinerziehende, die sich bei "Wings" gemeldet hatten, habe sich im Vergleichszeitraum 2022 die Zahl der um Beratung und Unterstützung anfragenden Alleinerziehenden mit 46 mehr als verdoppelt. "Und dabei sprechen wir noch nicht über die Geflüchteten aus der Ukraine", so Roß.

"Von Wohnungslosigkeit bedrohte Alleinerziehende müssen häufig an vielen Fronten kämpfen und sind hierbei nicht selten auf sich allein gestellt." Annette Roß, Diakonin und Projektkoordinatorin von "Wings"

Ehrenamtlich unterstützen bei "Hilfe zur Selbsthilfe"

"Wings" steht für "Wegbegleitung in nachbarschaftliche Gemeinschaft und Selbstständigkeit". Dabei helfen aktuell zehn Ehrenamtliche den Alleinerziehenden mit kleinen Kindern in sozialen und existenziellen Notlagen. "Wir schulen und beraten die Freiwilligen, die ihrerseits dann die jungen Mütter und Väter bei der Wohnungsfindung begleiten und beraten und ihnen anschließend das Einleben in der neuen Umgebung und in die Selbstständigkeit erleichtern", erklärt Annette Roß. Manchen Betroffenen reiche dabei schon eine Art Wegweiser über die nächsten notwendigen Schritte, beispielsweise Unterstützung bei Anträgen für einen Wohnberechtigungsschein oder beim Jobcenter. Das Motto bei der Unterstützung sei Hilfe zur Selbsthilfe.

Ziel: Übergang besser meistern – kommt Kindern zugute

Es gehe um den Übergang von der Trennung in das selbständige Leben, sagt Amely Weiß, die das Projekt mit aufgebaut hat. "Wenn man plötzlich alleine dasteht, kann so viel passieren", so Weiß. Die Beratung diene als Schnittstelle zwischen alleinerziehenden Müttern und Vätern, den unterschiedlichen Ämtern und der Wohnungssuche.

Die Finanzierung für "Wings“ kam größtenteils von der Aktion Mensch, so Weiß. Fünf Jahre seien dabei die Maximallaufzeit. Sie hofft, dass ähnliche Projekte die Arbeit weiterführen werden, denn der Bedarf sei da: "Wir sehen, dass es viel gebracht hat. Letztendlich kommt es den Kindern zugute", betont Amely Weiß.