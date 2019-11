Nürnberger Wohnungsbericht 2018: Fördergelder auf Rekordniveau

72 Millionen Euro für die Wohnungsbauförderung: Das sind 45 Prozent mehr als im Vorjahr und so viel wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Das teilte Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas bei der Vorstellung des Wohnungsberichtes 2018 mit.

Kosten steigen an allen Ecken

Die Gründe für diesen hohen Anstieg liege einerseits am wachsenden Bedarf an günstigen Wohnungen, zum anderen seien aber auch die Baukosten enorm gestiegen, so Fraas. Aber nicht nur der Neubau wird in Nürnberg teurer, auch die Mieten steigen: So ist der Mietspiegel der Stadt innerhalb von zwei Jahren um 67 Cent auf 7,98 Euro pro Quadratmeter gestiegen.

Mehrere Maßnahmen sind gefragt

Um diesen wachsenden Druck auf den Nürnberger Wohnungsmarkt zu dämpfen, greife die Stadt daher zu mehreren Maßnahmen. Wirtschaftsreferent Fraas: „Wir wollen möglichst viel neues Bauland ausweisen, um ein Angebot für neue Wohnungen zu schaffen. Daneben müssen wir dafür sorgen, dass von diesen Wohnungen möglichst viel auch bezahlbar sind – das können wir durch den geförderten Wohnungsbau steuern.“ Die Stadt kaufte im vergangenen Jahr daher rund 20 Hektar Bauland. Daneben wurde in diesem Jahr außerdem ein Verbot für die Zweckentfremdung von Wohnungen erlassen. Diese soll verhindern, dass Wohnungen die meiste Zeit des Jahres als Ferienwohnungen angeboten werden.