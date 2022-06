Nürnberger Wiese zum Gedenken an Maria Sibylla Merian

Im Nürnberger Archivpark blüht derzeit eine neu angelegte Wiese, die nach Maria Sibylla Merian benannt ist: die "Merianin-Wiese". Die Wiese mit verschiedenen Wildblumen und –kräutern dient den Insekten als Nahrung.

Wiese fördert Artenreichtum

Die neue Wildblumen- und Kräuterwiese mit Gräsern befindet sich an der Ecke Bucher Straße/Archivstraße. Dort wächst und blüht eine Mischung aus Wiesenblumen, einjährigen Feldblumen, Kräutern, Gräsern und Kleearten. Im Laufe der Jahre soll sie sich zu einer widerstandsfähigen bunten Blumenwiese entwickeln. Gleichzeitig ist die Anlage ideal für Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten. Sie wird in den kommenden Wochen verschiedene Farben annehmen, je nachdem, welche Pflanzen gerade aufblühen.

"Diese herrlichen Wildblumen sind eine Pracht und fallen mit ihren bunten Farben sofort ins Auge. Auf den zweiten Blick sieht man tausende Bienen, Hummeln und andere Insekten an den Blüten, dazwischen kleine Vögel an den Ähren." Bürgermeister Christian Vogel

Eine Wiese zu Ehren Maria Sibylla Merian

Die Anregung für diese Blühwiese kam vom Ehepaar von Lölhöffel, die sich seit Langem für das Andenken an Maria Sibylla Merian (1647-1717) engagieren. Die Künstlerin und Naturforscherin Maria Sibylla Merian lebte ab 1670 einige Jahre in Nürnberg. Heuer hatte sie 375.Geburtstag. Bekannt wurde sie für ihre detailliert gezeichneten Naturbeobachtungen von Pflanzen und Insekten. Auch ein Garten auf der Kaiserburg ist nach ihr benannt. Eine ähnliche Wiese – mit anderer Samenmischung – gibt es bereits am Kontumazgarten. Die Wiese im Archivpark heißt nun "Merianin-Wiese".

"Merianin-Wiese" ist eine nachhaltige Anlage

Gepflanzt hat die Wiese der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör). Sör kümmert sich auch um die Mäharbeiten. Allerdings wird die Wiese erst im Herbst gemäht und die Mahd wird liegengelassen, damit sich die Pflanzen aussäen können. So sollen die Wildpflanzen viele Jahre lang blühen und den Tieren Gutes tun, ohne dass nachgesät werden muss. Laut Bürgermeister Christian Vogel war die Anlage der Wiese eine gute Idee. Bei seinem Ortsbesuch hätten ihn etliche Anwohner angesprochen und sich für die Wildblumenwiese bedankt.