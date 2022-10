Nürnberger Weihnachtsbeleuchtung etwas reduziert

Am 14. November wird in der Nürnberger Altstadt die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Die Energiekrise macht aber auch nicht vor dem Beleuchtungskonzept der Stadt halt. Deshalb wolle man dieses Jahr etwas reduzierter sowohl örtlich als auch zeitlich vorgehen, so Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas.

Eine Stunde früher dunkel auf dem Christkindlesmarkt

Der Christkindlesmarkt auf dem Hauptmarkt werde illuminiert wie in den Jahren vor der Corona-Unterbrechung, allerdings werde die Beleuchtung bereits um 22.00 Uhr, also eine Stunde früher als sonst ausgeschalten. Örtlich wolle man sich auf die Hauptachsen konzentrieren, die zum Markt führen. Kleinere Nebenstraßen werden im Gegensatz zu früher nicht mehr mit Weihnachtsbeleuchtung ausgestattet.

Stromsparpotential ist allerdings gering

Das reine Stromsparpotential sei eigentlich mehr oder weniger zu vernachlässigen, sagt der Wirtschaftsreferent, vor allem, weil nur noch LEDs zum Einsatz kämen. Es sei vor allem ein Zeichen des Verzichts, sagt Wirtschaftsreferent Fraas. Die Weihnachtsbeleuchtung wird überwiegend durch Sponsorengelder finanziert, die Stadt Nürnberg leistet einen Zuschuss von rund einem Drittel.

Anschaffung und Aufbau sind kostenintensiv

Insbesondere die Anschaffung und der Aufbau treibe die Kosten. Dieses Jahr seien insgesamt 150.000 Euro zusammengekommen. Das sind rund 100.000 weniger als im Vorjahr. Der Grund: Das Geld der Gewerbetreibenden sitzt nicht mehr so locker, viele Einzelhändler und Kaufhäuser haben immer noch mit den Corona-Ausfällen der vergangenen beiden Jahren zu kämpfen. Ob die Stadt das "Sparkonzept" der Weihnachtsbeleuchtung auch in den kommenden Jahren beibehalten will, steht noch nicht fest.