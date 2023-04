Nürnberger Wanderfalken gedeihen prächtig

Die vier Wanderfalken, die Anfang April in ihrem Horst auf der Nürnberger Kaiserburg geschlüpft sind, entwickeln sich prächtig. Offenbar können alle vier Jungtiere von den Eltern großgezogen werden, erklärt Stefan Böger, Projektverantwortlicher bei der Regierung von Mittelfranken auf Nachfrage von BR24.

Tauben auf dem Speiseplan

Damit werden bereits zum dritten Mal in Folge vier Jungtiere auf der Kaiserburg großgezogen. Für die Elterntiere, die Futter heranschaffen müssen, sei das eine große Herausforderung, betont Böger. Durch das große Nahrungsangebot in der Stadt sei die Versorgung aber sichergestellt. Hier stünden viele Tauben und Kleinvögel zur Verfügung. Derzeit werden besonders viele Tauben verfüttert.

Ringe für den Nachwuchs

Am Mittwoch wurden die Jungtiere von ehrenamtlichen Fachleuten beringt. Die Ringe an den Füßen ermöglichen eine weitere wissenschaftliche Beobachtung der Tiere, wenn sie den Horst verlassen. Bei der Beringung wurde ein guter Entwicklungszustand festgestellt. Sie seien ausreichend ernährt, hätten eine gute Größe und bekämen bereits ein Federkleid.

Das Geschlecht der Tiere ist bei den wenigen Wochen alten Wanderfalken noch schwierig zu bestimmen. Nach Alter und Größe handelt es sich vermutlich um ein Weibchen und drei Männchen.

Erste Flugversuche wohl im Mai

Die nächsten Tage werden sich die Jungtiere vermutlich erstmals auf die Plattform vor den Horst trauen. Erste Flugversuche sind Mitte Mai zu erwarten. Bis zum Herbst kommen die Tiere gelegentlich in den Horst zurück. Den Winter werden sie südlicher verbringen, sie fliegen zum Teil bis Spanien.

Eine erste Sichtung eines 2018 in Veitsbronn bei Fürth beringten Wanderfalken gab es übrigens vor wenigen Tagen im thüringischen Gerstungen. Das Weibchen aus Franken brütet dort über ihrem Nachwuchs.

Millionen schauten beim Brüten zu

Die Wanderfalken, die seit Jahren auf dem Sinwellturm der Kaiserburg brüten, sind echte Publikumslieblinge. Nach Angaben der Regierung von Mittelfranken, die das Projekt "Lebensraum Burg" betreut, verfolgten im vergangenen Jahr fast drei Millionen Menschen das brütende Vogelpaar via Webcam.

26 Jungvögel seit 2009

Das Projekt der Regierung von Mittelfranken läuft seit 2009. Seitdem schlüpften 26 Jungvögel. Gab es 1950 bundesweit noch 900 Wanderfalken-Brutpaare, so war deren Bestand 1982 nach Angaben des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) auf nur noch 60 Brutpaare in Deutschland geschrumpft. In manchen Regionen war der Raubvogel ausgerottet. Seitdem habe sich der Bestand dank intensiver Bemühungen erholt, so der LBV. In Bayern leben demnach zwischen 210 und 230 Brutpaare.

Auf der Seite www.lebensraum-burg.de/wanderfalken können Interessierte auch in diesem Jahr den Wanderfalken im Horst zusehen.