Nürnberger Volksbad – Stadträte diskutieren über Sanierung

Die Stadträte entscheiden, ob die Planungen für die Sanierung des Nürnberger Volksbads starten können und die Kosten genauer berechnet werden. Die Kosten für die aufwendige Sanierung waren bislang der Knackpunkt. Doch ein Zuschuss vom Freistaat Bayern hat dem Vorhaben Volksbadsanierung wieder Aufwind gegeben. Im September hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) 18 Millionen Euro für die Wiederbelebung des Bades zugesagt.

Sanierung soll etwa 55 Millionen Euro kosten

Das Geld schließe eine Finanzierungslücke, betonte damals Nürnbergs Oberbürgermeister, Ulrich Maly (SPD), der optimistisch ist, dass das Vorhaben nun eine Mehrheit im Stadtrat findet. Nach ersten Schätzungen könnte die Sanierung um die 55 Millionen Euro kosten. In etwa einem Jahr sollen die Kosten endgültig feststehen, dann wird der Stadtrat endgültig über das Projekt abstimmen.

Schwimmhallen, Dampf- und Hundebad

Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2016 sieht vor, dass im Volksbad zwei Schwimmbecken und eine großzügige Saunalandschaft entstehen. Das Bad soll zudem für das Schulschwimmen genutzt werden. Der Eintrittspreis soll nicht höher als bei anderen Bädern liegen. Das Volksbad wurde 1914 am Nürnberger Plärrer eröffnet – mit drei Schwimmhallen, 66 Wannenbädern, einem Dampfbad und sogar einem Hundebad.

Einst schönstes Bad, heute ein Sanierungsfall

Das Jugendstilbad zählte damals zu einem der schönsten und modernsten Schwimmbädern in Deutschland. In der Anfangszeit kamen rund 600.000 Gäste pro Jahr. In den 1970er-Jahren konnte das Volksbad nicht mehr mit neuen und moderneren Bädern mithalten, die Besucher blieben weg, das Bad verfiel zunehmend.

Gute Bausubstanz

1994 wurde das Jugendstilbad für die Badegäste geschlossen. Die Stadt Nürnberg konnte sich den Betrieb nicht mehr leisten. Der Sanierungsbedarf jetzt ist enorm: Badetechnik, Sanitäranlagen, Heizung und Lüftung müssten komplett erneuert werden. Auch an der Fassade und am Dach stehen Arbeiten an. Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2006 zeigt, dass die Substanz des mehr als 100 Jahre alten Bauwerks aber noch gut ist.