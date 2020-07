Nürnberger Volksbad: Bürger sollen mit Anleihen helfen

1994 wurde im Nürnberger Volksbad der Stöpsel gezogen. Seitdem können die Bürger in der Jugendstilperle am Plärrer nicht mehr schwimmen. Das sollte sich eigentlich bald ändern. Mit Geld von Bund, Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg sollte das Volksbad saniert werden. Die Ausschreibung hat begonnen, Baubeginn war für 2021 geplant. Doch dann kam Corona.

Nürnberger Volksbad populär bei den Bürgern

Die Corona-Pandemie sorge für massive Einbußen im Nürnberger Haushalt, sagte Finanzreferent Harald Riedel (SPD) im "Nürnberger Presseclub", einem Zusammenschluss von Journalisten. Deshalb könne die Stadt die Sanierung des Volksbads nicht in dem Umfang mittragen, wie er vor Corona geplant war. Riedel könne sich deshalb vorstellen, dass die Nürnberger das Volksbad über eine Bürgeranleihe mitfinanzieren. Denn in der Stadtbevölkerung gebe es eine "große Popularität und Identifikation" mit der Schwimmhalle am Nürnberger Plärrer. Aktuell sei die Stadt mit der Sparkasse im Gespräch über eine mögliche Bürgeranleihe.

Stadtkämmerer: Nürnberg kann sich wegen Corona nicht mehr alles leisten

Er habe Verständnis, dass der neu gewählte Stadtrat gern etwas umsetzen und gestalten wolle, sagte der Finanzreferent weiter. Doch werde man sich nicht alles leisten können. Von daher werde es um die geplante Wiedereröffnung des Volksbades in der Haushaltsdebatte im Herbst "sicher eine spannende Diskussion geben".

Stadt Nürnberg muss wegen Corona Schulden machen

Der Stadtkämmerer mahnte, der Stadtrat müsse wegen Corona einzelne Projekte priorisieren und verschieben, aber auch Schulden machen. Die erst vor kurzem getroffene Entscheidung des Stadtrats, ein 365-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr einzuführen, kritisiert Riedel mit den Worten: "Der Beschluss macht mich nicht sehr glücklich". Bedenken äußert er auch bezüglich der Sanierung des Opernhauses und der anfallenden Investitionen, sollte Nürnberg den Zuschlag als "Kulturhauptstadt 2025" bekommen. Der Titel werde allerdings Gesellschaft und Wirtschaft auch weiterbringen.

Schwere Haushaltsberatungen stehen an

Nach der Sommerpause beginnen im Nürnberger Stadtrat die Etatverhandlungen für 2021. Stadtkämmerer Riedel, seit 2008 im Amt, rechnet mit den schwersten Haushaltsberatungen seiner Amtszeit. Die Suche nach Einsparungen werde "ein ganz schwieriger Ritt".