Nürnberger Vesperkirche zu Ende: 500 Essensausgaben täglich

Immer wieder klatschten die Besucher des Abschlussgottesdienstes der Nürnberger Vesperkirche bei der humorvollen Predigt von Pfarrer Matthias Halbig, der es verstand, die Menschen direkt in ihrer Lebenssituation abzuholen. Fünf Wochen lang hatte die Nürnberger Vesperkirche in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche zu einem günstigen, warmen Mittagessen, Kulturangeboten und Gesprächen eingeladen. Vor allem bedürftige Menschen nutzten das Angebot, das am Sonntag zu Ende ging.

18.000 warme Mahlzeiten für einen Euro

Auch dieses Jahr habe die Veranstaltung guten Anklang bei den Menschen gefunden, sagt Pfarrer Matthias Halbig. Es seien etwa 18.000 Essen ausgegeben worden – 3.000 mehr als im vergangenen Jahr. Im Schnitt hätten 500 Menschen täglich das warme Mittagessen für einen Euro verzehrt, viele seien auch wegen der attraktiven Kulturangebote gekommen. Zum Abschluss der Vesperkirche wurde den Besuchern ein dreigängiges Menü mit Suppe, Backschinken, Klößen und Gemüse serviert. Zudem ein Dessert. Kaffee und Kuchen am Nachmittag sind kostenlos. Die Menschen standen in einer langen Schlange, um ein letztes Mal in den Genuss des günstigen Essens zu kommen.

Söder gibt Essen aus

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stand mit professionellem, weißen Einweg-Haarnetz und mit schwarzer Schürze hinter einem der Tresen. Zum Abschluss der Vesperkirche half er bei der Essensausgabe.