Nürnberger Vesperkirche wird an einem Tag vegetarisch

Für jeweils einen Tag in der Woche soll die Nürnberger Vesperkirche 2020 fleischlos werden. Das hat der Pfarrer Bernd Reuther am Rande der Vorstellung der neuen Vesperkirchen-Saison 2020 bekannt gegeben. Demnach sind die Verantwortlichen gespannt, wie sich der Schritt auf die Besucherzahlen auswirke. Ab Mitte Januar 2020 wird die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche wieder für 43 Tage ein "Begegnungsraum für alle" sein, sagte Reuther in Nürnberg.

Sternekoch Alexander Herrmann spendiert Nachspeise

In den Vorjahren hat die Kirchengemeinde täglich rund 550 Gäste empfangen, die für den symbolischen Preis von einem Euro ein warmes Mittagessen bekamen. Auch im kommenden Jahr will Alexander Herrmann an einem Sonntag das Dessert spendieren. Bereits in den vergangenen Jahren unterstützte der fränkische Sternekoch die Vesperkirche mit einer solchen Geste.

Auch 2020 gibt es Zusatzprogramme

Die Vesperkirche bietet auch bei ihrem Programm 2020 Hilfe und Weiterbildung an: Krankengymnastik, Bewerbungstraining, Sozialberatung, Friseur und natürlich die warme Mahlzeit.