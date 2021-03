Nürnberger Vesperkirche im Coronajahr trotzdem "tolle Erfahrung"

Menschen aller Schichten sitzen in einer Kirche an einem Tisch – das ist die Idee hinter der Vesperkirche, die alljährlich in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in der Nürnberger Südstadt stattfindet. Doch gemeinsame Mahlzeiten waren 2021 wegen Corona nicht möglich. Die riesige Kirche im Stadtteil Lichtenhof, in der sich normalerweise Alt und Jung, Arm und Reich begegnen, blieb in diesem Jahr für Essensgäste geschlossen. Speisen gab es nur zum Mitnehmen. Doch trotz aller Einschränkungen durch das Coronavirus, sagt Pfarrerin Julia Popp, ist die Vesperkirche 2021 "wahnsinnig gut gelaufen".

Nürnberger Vesperkirche 2021: Essen gab es nur zum Mitnehmen

Vor der Kirche hatte das Vesperkirchen-Team zwei Buden aufgebaut. Dort konnten die Menschen jeden Tag außer sonntags eine warme Mahlzeit abholen, verpackt in Pfandbehälter mit roten oder braunen Deckeln. Das Essen war begehrt, die Warteschlange reichte oft bis zum benachbarten Südstadtbad. Die Gäste hätten sich diszipliniert an die Regeln gehalten und ihre Mahlzeit mit Abstand und Maske abgeholt, berichtet Pfarrerin Popp. Anders als sonst wurde heuer kein symbolischer Euro fällig – das Essen gab es umsonst. Viele hätten aber dennoch ihren Geldbeutel gezückt und eine Spende abgegeben. Trotz Abstand und Maske seien auch gute Gespräche möglich gewesen.

Neue Arbeitsabläufe, keine Zusatzangebote

Das Vesperkirchen-Team war mit vielen Neuerungen konfrontiert. So mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter völlig neue Arbeitsabläufe bewältigen, mussten die Arbeitsgruppen möglichst klein gehalten werden, um kein Risiko einzugehen. Manch ein Freiwilliger konnte heuer nicht vor Ort dabei sein, weil er oder sie zu einer Risikogruppe gehört. Aber auch Organisationsarbeit im Hintergrund war willkommen. Zusatzangebote wie Sozialberatung, Haareschneiden und Konzerte mussten ausfallen, auch gab es lediglich zwei Gottesdienste.

"Obwohl so viel anders war und vieles nicht möglich war, haben wir trotzdem tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben aus der Vesperkirche in Coronazeiten das Beste gemacht." Pfarrerin Julia Popp.

Sie sei froh, dass sich das Team entschieden habe, die Vesperkirche trotz Einschränkungen durchzuführen, so Popp. Das Hygienekonzept sei aufgegangen. Eine Corona-Infektion unter den Mitarbeitern habe es in den drei Wochen keine gegeben.