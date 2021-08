Nürnberger Verkehrspolizei nimmt E-Scooter-Nutzer ins Visier

Die Polizei hat auch in diesem Jahr steigende Unfallzahlen registriert, bei denen E-Scooter-Nutzerinnen und Nutzer verwickelt waren. Auch gebe es Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss, so die Verkehrspolizei in einer Mitteilung. Deshalb will die Verkehrspolizei seit dieser Woche bis auf Weiteres die E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer intensiver kontrollieren.

E-Scooter gelten als Kraftfahrzeuge – auch bei Promillegrenzen

E-Scooter hätten sich seit Inkrafttreten der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung am 15.06.2019 bundesweit etabliert, so die Polizei. Die elektrisch betriebenen Roller werden rechtlich als Kraftfahrzeuge eingestuft. Deshalb gelten bei Fahrten mit den E-Scootern dieselben Promillegrenzen wie bei Auto- und Motorradfahrten. Diese Regeln würden die Fahrer aber nicht immer beachten, berichtet die Polizei, möglicherweise auch aus Unkenntnis.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Erst am Mittwochmorgen (04.08.2021) hat es im Bereich des Frauentorgrabens einen Unfall mit einem E-Scooter-Fahrer gegeben, so die Polizei. Nach derzeitigem Sachstand stieß ein 17-Jähriger auf einem E-Scooter mit einem Auto zusammen. Der 17-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Insgesamt entstand am Pkw und ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ein Alkoholtest ergab bei dem 17-Jährigen einen Wert von annähernd einem Promille. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

E-Scooter nur für eine Person erlaubt

Am Dienstag (03.08.21), dem ersten Kontrolltag, haben die Beamten insgesamt 90 E-Scooter-Nutzer kontrolliert. Dabei haben sie mehr als ein Dutzend Verwarnungen ausgestellt, weil der E-Scooter von mehr als einer Person benutzt wurde. Rund zehn weitere Verwarnungen gab es unter anderem wegen Handynutzung während der Fahrt, Fahrens ohne Licht oder dem Fahren mit Kopfhörern.

Auch ein Skateboardfahrer hatte die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen. Der Mann war ihnen am Jakobsplatz aufgefallen, weil er auf dem Skateboard fuhr, ohne dabei anschieben zu müssen. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass es sich um ein mit einem Elektromotor angetriebenes und mit Fernbedienung gesteuertes E-Skateboard handelte. Gegen den 20-jährigen Mann wird nun ermittelt – unter anderem weil sein Fahrgerät nicht versichert war.