Nürnberger Verkehrsbund wächst in den Oberpfälzer Norden

Die Stadt Weiden wird mit dem Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab im kommenden Jahr dem Nürnberger Verkehrsverbund VGN beitreten. Das haben sowohl der Weidener Stadtrat als auch der Kreistag von Neustadt beschlossen.

Damit wird die gesamte nördliche Oberpfalz Mitglied des Nürnberger Verkehrsverbunds sein. Zuletzt war Anfang 2024 der Landkreis Tirschenreuth beigetreten.

Einheitliches Tarifsystem bietet Vorteile für Kunden

Zwar ist der Beitritt zum Verkehrsverbund mit Kosten verbunden, bringt aber Vorteile für Bus- und Bahnfahrer. Sie profitieren von einem einheitlichen Tarifsystem und gemeinsamen Tickets für Stadtbus und Regionalzüge, die dann auch digital bezogen werden können. Für viele Kunden dürfte es sogar billiger werden.

Sorgen über verlorenes Mitbestimmungsrecht

Während im Landkreis Neustadt der Beschluss für den Beitritt am Dienstagnachmittag einstimmig erfolgte, gab es in Weidener Stadtrat am Montag auch elf Gegenstimmen. Die Gegner eines Beitritts zum Verkehrsverbund führten die hohen Kosten für die Stadt ins Feld. Zudem verliere man das Recht, die Höhe der Tarife mitzubestimmen, so die Befürchtung.

Allerdings: Die Städte und Landkreise in Bayern können ihre Aufgaben beim ÖPNV alleine kaum noch bewältigen. Sie stoßen finanziell wie personell an Grenzen. Deshalb fördert der Freistaat Bayern die Beitritte neuer Mitglieder in Verbünde.