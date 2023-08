Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Nürnberger Verkaufsstellen: Verbotene Cannabisprodukte entdeckt

In Nürnberg hat die Polizei mehr als 1.100 unerlaubte Cannabisprodukte an mehreren Verkaufsstellen sichergestellt. Nach Angaben der Behörden wurden die Produkte neben Ladengeschäften auch in Tankstellen verkauft. Gegen 14 Verdächtige wird ermittelt.