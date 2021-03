Nürnberger Vereinsgründerin klagt: "Alltagsrassismus nervt"

Priscilla Hirschhausen ist Sozialpädagogin, gibt Workshops und hat in Nürnberg einen Verein gegründet. Dieser unterstützt Geflüchtete bei der Integration in Deutschland. Priscilla Hirschhausen ist genervt von Alltagsrassismus. "Sie sprechen aber gut Deutsch", hört Priscilla Hirschhausen immer wieder, wenn sie als Betreuerin von minderjährigen Flüchtlingen bei Ämtern vorspricht.

"Sie sprechen aber gut Deutsch" ist Alltagsrassismus

Was als Kompliment gemeint ist, kommt bei der 36-Jährigen nicht gut an. "Natürlich spreche ich gut Deutsch. Ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier studiert, lebe und arbeite hier", sagt Priscilla. Das Problem an diesem Satz ist: Er vermittelt der Person, nicht dazuzugehören."Das fühlt sich jedes Mal an, als würde man einen Mückenstich bekommen. Und irgendwann sind es zu viele Mückenstiche, und dann explodiert man", sagt Hirschhausen. Durch Corona habe sich Alltagsrassismus noch verstärkt.

Verein will für Alltagsrassismus sensibilisieren

Vor anderthalb Jahren hat die Sozialpädagogin einen Verein gegründet. Etwa 30 Ehrenamtliche engagieren sich dort, um Geflüchtete bei der Integration zu unterstützen. Darüber hinaus will der Verein über Rassismus und Diskriminierung informieren. Schon seit Jahrhunderten seien die Machtverhältnisse weltweit ungleich verteilt, so der Verein. "Dabei sind sich viele weiße Menschen nicht dessen bewusst, dass sie privilegiert sind". Und können somit Erfahrungen von Diskriminierung nicht einfach nachvollziehen.

Frauen greifen nach der Handtasche, wenn eine Schwarze kommt

Priscilla Hirschhausen erlebt immer wieder, wie ältere Frauen die Straßenseite wechseln, wenn sie vorbei kommt. Oder ihre Handtasche plötzlich festhalten. "Das ist verstörend", sagt sie, "und macht mich einfach traurig." Es sei ihr bewusst, dass hinter diesen Reaktionen meistens Angst stecke. Die 36-Jährige wünscht sich allerdings mehr Offenheit – und dass die Menschen sich selbst und ihre Vorurteile hinterfragen.

Engagement gegen Rassismus beginnt bei sich selbst

Wer etwas gegen Rassismus tun möchte, sollte sich erstmal mit seinen eigenen Gefühlen auseinandersetzen. "Niemand möchte Rassist sein", sagt Priscilla Hirschhausen. Und den meisten weißen Menschen sei es nicht bewusst, dass für viele andere Rassismus zum Alltag gehöre. Dieses als Wahrheit anzuerkennen und Mitgefühl zu entwickeln, sei der erste Schritt gegen Rassismus.

Künstler berichten bei der Woche gegen Rassismus

Gemeinsam mit einer Gruppe Ehrenamtlicher initiiert Priscilla Hirschhausen im Rahmen der Wochen gegen Rassismus nächste Woche (22.3. bis 26.3.2021) drei Stunden Programm täglich am Nürnberger Hallplatz. Jeden Nachmittag ab 15.00 Uhr finden Vorträge, Podiumsdiskussionen sowie Kulturprogramm statt. Dabei kommen etwa 20 Menschen zu Wort, die Erfahrungen mit Rassismus haben. "Sie wollen ihren Beitrag leisten, dass Alltagsrassismus durch Menschenwürde und Gemeinsinn ersetzt wird", heißt es in der Ankündigung. Das Programm wird live auf dem Instagram-Kanal des Vereins "We Integrate" übertragen.