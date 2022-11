> Nürnberger Verein schickt Hilfsgüter in die Ukraine

Ein Lastwagen voller Lebensmittel, Hygieneartikel, Babynahrung oder Windeln: In Sachsen bei Ansbach startet ein Hilfstransport in die Ukraine. Die Spenden sollen Krankenhäusern und Menschen in Not zukommen.