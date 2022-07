Nürnberger Verein sammelt weiter Spenden für Ukraine

Seit fast fünf Monaten dauert der Angriff Russlands auf die Ukraine nun an. Und nach wie vor brauchen die Geflüchteten Hilfe. Die meisten sind Binnenflüchtlinge, das heißt viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind innerhalb ihres Heimatlandes geflohen. Für sie sammelt der Nürnberger Verein "Ukraine Donation" weiterhin Spenden. Auch am Samstag, 16. Juli 2022, stellen sie auf dem Nürnberger Stadtteilfest Bärenbrunnen einen Stand auf.

Nach dem Schock entsteht der Wunsch zu helfen

Vsevolod Mnuskin und Andre Sokolanski arbeiten zusammen in einer Unternehmensberatung für Investitionen in der Ukraine. Normalerweise. An dem Tag, an dem Russland die Ukraine angriff, dem 24. Februar 2022, war es für die beiden in der Ukraine geborenen Nürnberger mit der Normalität vorbei. "Für uns war das ein schrecklicher Tag", sagt Mnuskin.

Den beiden ging es wie so wie allen, die Wurzeln, freundschaftliche Verbindungen oder Verwandte in der Ukraine haben. Nach dem ersten Schock galt es, aktiv zu werden. "Die ersten Tage waren wir alle am Boden. Danach wussten wir: Wir müssen irgendwas tun", berichtet Andre Sokolanski. Die Unternehmensberater nutzten Kontakte, sammelten Spenden beim Rotary Club Nürnberg-Fürth und bei Freunden und organisierten eine Lieferung mit Artikeln in die ostukrainische Stadt Dnipro.