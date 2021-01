Nürnberger VAG sieht FFP-2-Maskenpflicht gelassen entgegen

Ab sofort ist es mit einem einfachen Mund-Nase-Schutz nicht mehr getan. In Bayern gilt in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln eine FFP-2-Maskenpflicht. Die Nürnberger VAG geht davon aus, dass sich der überwiegende Teil ihrer Fahrgäste daran halten wird.

VAG-Mitarbeiter weisen auf FFP-2-Maskenpflicht hin

Im Bereich der Nürnberger VAG wird das Personal die Fahrgäste auf die neue Regelung hinweisen, sagte VAG-Sprecherin Elisabeth Seitzinger dem BR. Ob und wann die Polizei Schwerpunktkontrollen im ÖPNV zur verschärften Maskenpflicht durchführen werde, sei noch nicht festgelegt. Die VAG-Sprecherin geht aber davon aus, dass es eine gewisse Karenzzeit geben wird, bis es wirklich strenge Kontrollen geben wird.

Maskenverweigerer bekommen es mit der Polizei zu tun

Nach Ablauf einer gewissen Schonfrist werde die VAG renitente Maskenverweigerer der Polizei melden. Dies sei auch notwendig, weil die VAG die entsprechenden Bußgelder nicht selbst erheben und eintreiben dürfe. Der geänderten Rechtslage sieht die VAG aber gelassen entgegen.

Disziplinierte Fahrgäste

Schon bei der bislang bestehenden Maskenpflicht, bei der Alltagsmasken noch ausreichend waren, habe es kaum Verstöße gegeben. Die Bereitschaft sei sehr hoch gewesen, etwa 95 bis 98 Prozent der Fahrgäste hätten sich daran gehalten. Zudem müsse man berücksichtigen, dass es auch Menschen gebe, die aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit sind. Diese seien natürlich nicht auf den ersten Blick erkennbar. Unter dem Strich habe es bislang nur wenige Zwischenfälle mit "einigen Unverbesserlichen" gegeben, sagte Seitzinger. Die Maskenpflicht gilt in allen Zügen und Bussen und auch an den Haltestellen und U-Bahnhöfen.

