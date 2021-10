Nürnberger VAG hat jetzt auch Leih-Lastenräder im Angebot

Die Räder verfügen über eine leichtgängige Schaltung, einen höhenverstellbaren Sattel und sie können mit bis zu 50 Kilogramm Gepäck beladen werden, erklärt die Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) ihr Angebot in Nürnberg näher.

Lastenräder aufs Nürnberger Stadtgebiet verteilt

Die Lastenräder sind an verschiedenen Ausleihstationen im Nürnberger Stadtgebiet zugänglich. Je ein Rad befindet sich am Aufseßplatz, in der Augustinerstraße, in Gostenhof, im Kirchenweg, am Nordostbahnhof, am Platz der Opfer des Faschismus, am Friedrich-Ebert-Platz und an der Wöhrder Wiese. Je zwei Lastenräder stehen am Rathenauplatz und in Schoppershof bereit.

Über App ausleihbar

Um die Räder auszuleihen, muss man sich zunächst registrieren, was über die VAG-App "NürnbergMOBIL" relativ unproblematisch sein soll. Dort wurde der Menüpunkt "VAG Rad" um die Lastenfahrräder erweitert. Sobald ein Konto erstellt und eine Zahlungsart hinterlegt ist, kann man die Räder ausleihen, indem man den QR-Code am Fahrradrahmen scannt. Das Rahmenschloss öffnet sich dann automatisch.

Zurück zur "Heimatstation"

Das Lastenrad kostet genau wie die anderen VAG Räder fünf Cent pro Minute. Bei den Lastenrädern kommen allerdings dann noch zwei Euro Startgebühr pro Ausleihe hinzu. Anders als die normalen VAG Räder müssen die Lastenräder wieder an ihre jeweilige "Heimatstation" zurückgebracht werden.