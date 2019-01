13.01.2019, 07:20 Uhr

Nürnberger und Erlanger Feuerwehren helfen im verschneiten Süden

Über hundert Feuerwehreinsatzkräfte sind in der Nacht von Nürnberg aus aufgebrochen, um in den Landkreisen zu helfen, in denen der Katastrophenfall ausgerufen wurde. Neue Schneefälle drohen die Lage zu verschärfen.