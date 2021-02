Nürnberger U-Bahn-Schubser-Prozess: Angeklagter gesteht

Gleich zu Beginn des ersten Prozesstages vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth hat der 33-jährige Angeklagte gestanden, einen anderen Mann vor die einfahrende U-Bahn geschubst zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Der junge Iraker räumte die Tat ein und entschuldigte sich auch persönlich bei dem Opfer.

Täter und Opfer kannten sich flüchtig

Am Weihnachtsabend 2019 gerieten der Angeklagte und ein 24-jähriger Landsmann in der Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofs zunächst in eine Diskussion. Beide kannten sich wohl flüchtig vom Sehen, waren alkoholisiert und warfen sich gegenseitig vor, sich und andere Familienmitglieder beleidigt und beschimpft zu haben. Der mutmaßliche Täter ging dann zum U-Bahnsteig, wohin ihm sein Kontrahent folgte, um ihn dort zur Rede zu stellen.

Schwerste Verletzungen

Dort stieß der 33-jährige Mann stieß den 24-Järhigen unvermittelt vor die einfahrende U-Bahn. Das Opfer wurde eingeklemmt und von der U-Bahn mitgeschleift. Der junge Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen an Beinen, Rücken und Schulter, die mehrfach operiert werden mussten. Die Motive für den Streit und letztendlich die Tat blieben nach dem ersten Verhandlungstag weiter unklar. Für das Verfahren sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll Mitte Februar fallen.