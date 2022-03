Nürnberger Turnhallen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Die beiden Turnhallen der Bertolt-Brecht-Schule stehen als erste Anlaufmöglichkeit für die Geflüchteten, fast ausschließlich Frauen, Kinder und ältere Menschen, bereit. Wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ankündigte, sollen aufgrund des großen Bedarfs auch weitere Städte und Kommunen größere Unterkünfte für die Geflüchteten bereitstellen.

Man helfe damit auch der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Zirndorf, die im Moment Schwierigkeiten habe, so viele Menschen unterzubringen. Das sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) im BR-Interview bei einem Besuch der Unterkunft am Sonntag.

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann machte sich ein Bild von der Unterkunft und lobte das Engagement der Stadt Nürnberg. "Das ist ja eine der ersten, die in diesem großen Stil das bereitgestellt hat. Wir werden das aber jetzt sehr schnell in nahezu allen Städten und Landkreisen brauchen", so der Innenminister. Von hier aus werde es für die ukrainischen Flüchtlinge dann in verschiedene Städte weitergehen oder zu Verwandten, die in Nürnberg leben.

Erste Hilfen für die Geflüchteten

Es sei wichtig, dass Ältere, Frauen und Kinder hier zur Ruhe kommen können, eine Schlafstelle, sanitäre Einrichtungen und medizinische Versorgung haben, so König. Ein Caterer versorgt die Geflüchteten mit Essen. Das BRK Nürnberg halte Sachspenden für jeden Bedarf vor. Auch Dolmetscher sind vor Ort, damit die Kriegsflüchtlinge Ansprechpartner in ihrer Muttersprache haben.

Große ukrainische Gemeinde in Nürnberg

Die Anlaufstelle bietet Platz für etwa 400 Menschen und soll auch während des Schulbetriebs geöffnet sein. Nürnbergs Oberbürgermeister verweist auf die große ukrainische Gemeinde in Nürnberg. Hier leben etwa 4.300 Personen. Viele von ihnen würden ihre Landsleute erstmal privat unterbringen. Die Stadt arbeite aber bereits an längerfristigen Wohnlösungen, da niemand weiß, wie lange dieser Krieg noch dauert, so König.