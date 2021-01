Nürnberger Tiergarten will Kamerunflussdelfin retten

Der Kamerunflussdelfin oder Sousa teuszii ist eine nur wenig bekannte und vom Aussterben bedrohte Delfinart. Der Nürnberger Tiergarten will einen Beitrag zu seinem Schutz leisten und unterstützt deswegen ein internationales Netzwerk.

Schätzung: Weniger als 3.000 Tiere weltweit

Kamerunflussdelfine sind an der Westküste Afrikas beheimatet. Dort kommen sie in 19 Ländern vor: von der Westsahara im Norden bis Angola im Süden. Allerdings gehen Schätzungen davon aus, dass es nur noch weniger als 3.000 Tiere gibt.

Daher haben internationale Naturschutzorganisationen, darunter die Weltnaturschutzunion (IUCN), die Convention on Migratory Species (CMS) und die International Whaling Commission (IWC) große Bedenken über die Zukunft der Tierart geäußert. Der Kamerunflussdelfin ist, anders als sein Name erwarten lässt, kein Flussdelfin, sondern lebt hauptsächlich im Meer. Er hält sich in flachen Küstengewässern auf, in denen auch Menschen tätig sind.

Menschen sind das Hauptproblem der Delfine

Es ist davon auszugehen, dass die hohe Sterblichkeit der auch „Sousa“ genannten Delfine vor allem daran liegt, dass sich die Tiere in Fischernetzen verfangen. Zudem zerstören Bauprojekte ihre küstennahen Lebensräume. Um die Notlage dieser Delfinart ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und finanzielle Mittel zu ihrem Schutz zu sammeln, wurde die dreisprachige Internetpräsenz sousateuszii.org entwickelt. Der Kurator des Nürnberger Tiergartens, Lorenzo von Fersen, leitet das Fundraising des Konsortiums.