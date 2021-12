Artikel mit Audio-Inhalten

Nürnberger Tiergarten verfüttert weiter Küken

Ab 2022 soll in Deutschland das Töten männlicher Küken in der Legehennen-Zucht verboten sein. Das Gesetz habe auf den Tiergarten Nürnberg keine direkten Auswirkungen, so Direktor Dag Encke. Im Tiergarten werden Küken an zahlreiche Tiere verfüttert.