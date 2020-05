Nürnberger Tiergarten öffnet wieder mit Sicherheitskonzept

Unter Sicherheitsvorkehrungen öffnet der Nürnberger Tiergartens am Montag wieder seine Pforten: Der Eingangsbereich ist weiträumig abgesperrt, vor den Kassen stehen zusätzliche Absperrgitter, um die wartenden Besucher auf Abstand zu halten.

Zudem gilt eine Obergrenze, betont der Tiergartendirektor Dag Encke: Maximal 3.250 Gäste dürfen sich gleichzeitig auf dem Tiergartengelände befinden. Ein Limit, das normalerweise der Tiergarten an einem guten Tag gegen Mittag erreicht, so Encke, der deswegen an besucherstarken Tagen mit längeren Wartezeiten rechnet. "Das kann an einem richtig guten Sonntag passieren, dann werden sich lange Schlangen bilden", sagt Encke.

Infos übers Internet

Über die sozialen Netzwerke will der Tiergarten informieren, wie hoch der Andrang vor dem Einlasstor ist und ob Extremsituationen herrschen. An den Kassen können die Eintrittskarten bargeldlos bezahlt werden. Es ist auch möglich, über die Internetseite des Tiergartens einen Gutschein im Vorverkauf zu erwerben und sich zuschicken zu lassen. Ein Online-Ticket wird noch entwickelt.

Tierhäuser bleiben geschlossen

Auf dem Tiergartengelände können sich die Besucher frei bewegen, auch die Spielplätze haben offen. Allerdings haben alle Tierhäuser geschlossen, auch das Manati- und das Wüstenhaus. Das gleiche gilt für den Streichelzoo und die Bartgeieranlage. In der ersten Woche werden zudem keine Getränke und Speisen verkauft. Auch ein Bollerwagen kann nicht ausgeliehen werden.

Mund-Nasenschutz empfohlen

Eine allgemeine Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, gebe es nicht, empfohlen sei er aber beim Einkauf an den Kiosken und in den Toiletten, so Tiergartendirektor Encke. Die Toiletten werden häufiger geputzt und desinfiziert. Desinfektionsspender sind in Wickelräumen und auf der Behindertentoilette vorgesehen, um Flächen abzuwischen.

Tiere werden sich nicht gestört fühlen

Dass wieder Besucher im Tiergarten sind, werde die Tiere nicht stören, ganz im Gegenteil, meint Encke: "Für die Tiere war es eher ungewöhnlich, dass keine Menschen da waren, dass die Geräusche plötzlich weg waren." So werde jetzt für die Tiere wieder Alltag einkehren, so der Tiergartendirektor.