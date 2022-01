Nürnberger Tiergarten hofft auf Bartgeier-Nachwuchs

Wie der Tiergarten mitteilt, hat sich das in Nürnberg lebende Bartgeierpaar bereits gepaart und mit dem Nestbau begonnen. "Mit etwas Glück legt das Weibchen im Laufe des Januars ein bis zwei Eier, die auch befruchtet sind, und das Paar beginnt dann mit der etwa zwei Monate dauernden Brut", sagt der stellvertretende Tiergartendirektor Jörg Beckmann.

Vogelschützer und Tiergarten wildern Bartgeier aus

Besonderer Grund für die Vorfreude ist eine Kooperation, an der der Tiergarten beteiligt ist: Jedes Jahr wollen der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Nationalpark Berchtesgaden in Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Tiergarten und der Vulture Conservation Foundation (VCF) zwei bis drei Jungvögel im Nationalpark Berchtesgaden auswildern. Seit Juli 2021 ziehen bereits die beiden Bartgeier-Weibchen Wally und Bavaria ihre Kreise in den Ostalpen: Ihre Auswilderung markierte den Beginn eines auf zehn Jahre angelegten Projekts, das dort wieder einen stabilen Bestand wildlebender Bartgeier aufbauen soll. Wally und Bavaria stammen aus einer spanischen Nachzucht und wurden im Nürnberger Tiergarten auf ihre Auswilderung vorbereitet.

Nürnberger Tiergarten will Bartgeier dauerhaft ansiedeln

Der Nürnberger Tiergarten will künftig einen noch direkteren Beitrag leisten, um den seit mehr als 100 Jahren in Deutschland ausgerotteten Aasfresser wieder dauerhaft im Alpenraum anzusiedeln. Denn der Tiergarten hält – mit nur kurzen Unterbrechungen – seit 1965 Bartgeier. Das Nürnberger Bartgeierweibchen ist 22 Jahre alt, das Männchen 42. Das Paar hatte in der Vergangenheit bereits fünf Mal Nachwuchs, vier der Jungtiere wurden großgezogen, drei davon im Rahmen des EEP ausgewildert.

"Zuchtstationen sind für Auswilderungen entscheidend"

"Zoos und Zuchtstationen spielen bei dem Auswilderungsprojekt eine entscheidende Rolle: Denn ohne eine stabile sogenannte Reservepopulation an Tieren, die in menschlicher Obhut gehalten und gezüchtet wird, gibt es auch keine Tiere, die ausgewildert werden könne", erläutert Jörg Beckmann.