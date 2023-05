Drei junge Eisbären-Damen für den Nürnberger Tiergarten

Der Tiergarten Nürnberg tauscht seine Eisbären aus: Weibchen Vera und Männchen Nanuq ziehen in andere Zoos um, dafür kommen drei neue Eisbärinnen nach Nürnberg. Zwei von ihnen sind im Mai bereits eingezogen: Finja und Nana. Die beiden sind derzeit schon im Freigehege unterwegs. Die dritte Eisbärdame soll in den nächsten Wochen aus einem Zoo des Europäischen Zooverbands kommen. Dann sei die neue Eisbärgruppe in Nürnberg komplett, heißt es in einer Mitteilung des Tiergartens. Ausgezogen sind dafür Vera und Nanuq.

Eisbären-Tausch mit Hannover

Die bisherige Nürnberger Eisbärin Vera hatte im Tiergarten bereits fünfmal Nachwuchs bekommen. Ihr 2008 geborenes Baby Flocke nahm Vera, die bis dahin all ihre Jungen aufgezogen hatte, allerdings nicht gut an. Deswegen wurde Flocke per Hand von einem Tierpfleger aufgezogen. Das Eisbärenjunge löste einen Hype bei Medien und Zoobesuchern aus. Im April 2010 zog Flocke in den Themenpark Marineland nach Antibes um. An der Côte d'Azur hat sie mittlerweile selbst vier Junge bekommen, davon 2020 Drillinge.

Die mittlerweile 20-jährige Vera lebte seit 2004 im Tiergarten Nürnberg. Seit 2. Mai bildet sie gemeinsam mit einem Männchen und einem weiteren Weibchen, Milena, eine neue Eisbärengruppe im Erlebniszoo Hannover. Milenas Tochter Nana wohnt dafür nun in Nürnberg. Nana musste nach Angaben des Tiergartens umziehen, weil ihre Mutter sie nicht mehr bei sich duldete.

Nanuq geht nach Wien – Finja kommt aus Wien

Aus Nürnberg weggezogen ist auch Nanuq, der seit dem Frühjahr 2019 im Tiergarten Nürnberg lebte. Er hat seinen "Wohnort" mit Nürnbergs Neuzugang Finja getauscht: Die dreijährige Bärin kommt aus dem Tiergarten Schönbrunn in Wien; dort lebt jetzt Nanuq mit einem weiteren Männchen.