Nürnberger Taxifahrer demonstrieren gegen Fahrdienst Uber

Nürnberger Taxifahrer wollen heute mit einem Autokorso gegen den Fahrdienst Uber demonstrieren. Bis zu 200 Taxifahrer wollen sich dem Demonstrationszug anschließen. Nach Angaben der Taxizentrale werde es deshalb zwischen 17.30 und 20.00 Uhr zu Engpässen bei der Taxiversorgung kommen.

Taxifahrer fürchten Gesetzesänderung

Die Fahrer protestieren vor allem gegen mögliche Änderungen im Personenbeförderungsgesetz. Diese würden es ermöglichen, dass Uber künftig Taxifahrten an Privatpersonen vermittelt, die Fahrgäste dann zu einem günstigeren Preis mit ihrem Privatauto befördern.

Uber könnte Fahrpreise aufweichen

Taxifahrer dagegen müssen eine Lizenz und einen speziellen Führerschein zur Personenbeförderung haben. Sie befürchten nun, dass durch eine Gesetzesänderung der Taxitarif, den jede Kommune festlegt, aufgeweicht würde. Dann würden die von Uber vermittelten Fahrer mit Dumpingpreisen die wirtschaftliche Existenz der Taxifahrer bedrohen.

Uber in Berlin und München

In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung auf eine Liberalisierung des Personenbeförderungsgesetzes geeinigt: "Wir werden das Personenbeförderungsgesetz mit Blick auf neue digitale Mobilitätsangebote modernisieren", heißt es da. Der Landtag in München müsste einer Änderung des Personenbeförderungsgesetzes allerdings zustimmen. In Deutschland bietet Uber seine Dienste bisher lediglich in Berlin und München an.