Nürnberger Tafel unter Druck – Ehrenamtliche am Limit

Die Tafeln und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten derzeit am Anschlag. Viel zu viele Hilfsbedürftige kommen derzeit. An mehreren Tagen in der Woche bilden sich lange Schlangen vor der Ausgabestelle der Nürnberger Tafel in der Sigmundstraße im Westen der Stadt. Stundenlange Wartezeiten nehmen die Menschen hier in Kauf, um sich zu registrieren.

Tafel hat 3.000 Neukunden seit Kriegsausbruch

Die meisten von ihnen sind Geflüchtete aus der Ukraine. Für Edeltraud Rager, die Leiterin der Nürnberger Tafel, ist das in den vergangenen Wochen ein gewohntes Bild. Seit Kriegsbeginn hat die Tafel, die zuvor etwa 5.500 Bestandskunden hatte, mehr als 3.000 Neukunden, Tendenz steigend.

"Die größte Herausforderung ist eigentlich, genügend Ware herzubekommen für die Menschen, damit die Bestandskunden und natürlich auch die Neukunden adäquat versorgt werden können." Edeltraud Rager, Leiterin der Nürnberger Tafel

Wichtig sei ihr vor allem, niemanden mit einem schlechten Gefühl wegschicken zu müssen. "Es soll den Leuten schon auch reichen, was wir ihnen mitgeben."

Bürokratie sorgt für großen Andrang

Aktuell herrscht bei der Tafel in der Sigmundstraße der größte Andrang. Das liegt vor allem daran, dass dort die einzige Ausgabestelle in Nürnberg angesiedelt ist, die Geflüchteten ohne einen sogenannten Leistungsbescheid Lebensmittel aushändigen darf. Erst wenn sie besagten Bescheid haben, können sie auch zu anderen Ausgabestellen in Nürnberg gehen.

Ein weiterer Grund, warum so viele in die Sigmundstraße kommen: Dort gibt es ein warmes Mittagessen, ohne jegliche Bürokratie, gekocht von Ehrenamtlichen. Dieses Angebot nehmen viele gern in Anspruch.

Privatspenden und Ehrenamtliche essenziell

Neben den Waren von diversen Supermärkten, Bäckern, Gemüsehändlern und Co. ist die Tafel mittlerweile auch auf Privatspenden angewiesen, sagt Edeltraud Rager. Entscheidend für einen möglichst reibungslosen Ablauf seien aber auch die zahlreichen Helfer. Insgesamt arbeiten 240 Ehrenamtliche für die Nürnberger Tafel, viele von ihnen aktuell im Akkord. Das Team ist bunt gemischt, vom Studenten bis zum Rentner ist alles dabei, so die Tafel-Leiterin. "Viele kennen sich anfangs gar nicht und arbeiten trotzdem toll zusammen, es ist wirklich beeindruckend." Sie hoffe, dass die Motivation mitzuhelfen, weiterhin groß bleibt.

Geflüchtete helfen bei Nürnberger Tafel mit

Auch Geflüchtete aus der Ukraine selbst packen mit an, teilweise im Lager oder auch als Unterstützung beim Übersetzen. Denn gerade die Sprachbarriere sorgt bei der Nürnberger Tafel immer wieder für Missverständnisse und Frustration bei den Beteiligten. Ein Sicherheitsdienst vor Ort versucht tagtäglich, das Chaos im Hof der Tafel zu ordnen. Unterstützt wird er dabei von einer jungen Frau aus Kiew, die ein wenig Englisch spricht und so vermitteln kann.

Kommunikation mit Händen und Füßen

Auch bei der Essensausgabe funktioniert die Verständigung meist mit Händen und Füßen. Das berichtet der ehrenamtliche Helfer Peter Schmidt im Gespräch mit dem BR. Der Rentner arbeitet an diesem Tag an der Wurst- und Fleischausgabe. Als kleine Hilfe hat er sich einen Zettel geschrieben. Darauf steht auf Ukrainisch: "Schwein", "Hähnchen" und "Vegan". Das improvisierte Schriftstück legt er den Geflüchteten vor und sie können auf das zeigen, was sie haben wollen.

Ehrenamt: Ein bisschen was zurückgeben

Der Ehrenamtliche muss die Produkte gut einteilen, damit am Ende niemand leer ausgeht. Dabei arbeitet er auch mit dem ein oder anderen Trick. "Wenn die Hähnchen-Sachen ein bisschen zu Ende gehen, dann zeig ich ihnen nur noch das Schwein da oben auf dem Zettel", erzählt Peter Schmidt und lacht.

Trotz der angespannten Lage haben er und die anderen Helfer noch immer sichtlich Spaß an ihrer Arbeit, auch wenn die Schichten aktuell länger gehen als sonst. Als Rentner könne er das schon aushalten, sagt Schmidt. Er habe in seinem Leben bisher immer Glück gehabt und sei sehr zufrieden. Deswegen wolle er ein bisschen was zurückgeben. "Ich mache das schon seit Jahren. Es gibt einem ein gutes Gefühl, auch wenn man manchmal ein wenig schlapp ist."

Ein Kunde an diesem Tag ist auch Josip aus Nürnberg. Familienangehörige des 18-Jährigen sind kürzlich aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Weil sie die Sprache nicht sprechen, hilft er wo er kann. Heute kauft Josip zum ersten Mal bei der Tafel ein und ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft.

"Ehrlich gesagt, ist es wunderbar, was hier abläuft! Ich habe noch nie sowas gesehen, außer in Deutschland." Josip, Tafel-Neukunde

Inflation sorgt für finanziellen Druck: Immer mehr Zulauf

Auch wenn die Geflüchteten aus der Ukraine bei der Ausgabestelle der Nürnberger Tafel in der Sigmundstraße den größten Anteil ausmachen, ist das Angebot auch bei Nürnbergerinnen und Nürnbergern gefragter denn je, sagt Edeltraud Rager. Vor allem alte Menschen, die von einer geringen Rente leben müssen, kämen zurzeit vermehrt zur Tafel. "Kein Wunder, wenn man sieht, was man jetzt auch im Discounter bezahlen muss", sagt Rager. Die Inflation mache sich bereits deutlich bemerkbar.

Zum Artikel: Neuer Höchststand bei Rentnern in Hartz IV

Hartz IV-Satz in der Diskussion

Aktuell hätten sie und ihr Team die Situation zwar im Griff, allerdings ist ungewiss, wie lange noch. Bei einem erneuten Ansturm wisse sie nicht, wie sie die Situation unter Kontrolle bekommen sollen. Alle möglichen Kapazitäten werden derzeit ausgeschöpft, die Ehrenamtlichen arbeiten am Limit. Hoffnung, dass sich daran so schnell etwas ändert, hat die Leiterin der Nürnberger Tafel kaum. Eine Erhöhung des Hartz IV-Satzes hält sie für sinnvoll, bleibt aber skeptisch: "Die Frage ist, was Politik jetzt kurzfristig machen kann."