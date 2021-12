Nürnberger Tafel bietet jetzt auch warme Essen für Bedürftige

Bisher war die Nürnberger Tafel dafür bekannt, dass Bedürftige sich Lebensmittel holen konnten, die gespendet worden sind. Ab jetzt will die Einrichtung aber auch für warme Mahlzeiten sorgen. Dafür wurde eine Suppenküche in der Sigmundstraße im Nürnberger Westen eingerichtet. Das ist nur möglich, weil sich zahlreiche Ehrenamtliche dort einsetzen.

Ehrenamtliche kochen für die Nürnberger Tafel

Heute soll es eine Gemüsesuppe geben. Gerhard Kohler ist der neue Küchenchef bei der Nürnberger Tafel, er macht das ehrenamtlich, um Bedürftige zu versorgen. 50 Jahre lang hat er Großküchen geleitet. Er kennt sein Handwerk und kann auch aus wenig viel zaubern.

Im Moment erhält die Tafel sehr viel Wintergemüse, das er und zwei weitere Ehrenamtliche nun verarbeiten wollen. Es soll ein würziger Eintopf aus Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln, Lauch und allerlei anderem Gemüse entstehen. Verkocht werden ausschließlich gespendete Lebensmittel. Gerhard Kohler kann aus seiner Erfahrung heraus abschätzen, wie die Mengen abgemessen sein müssen. Der Rest des Teams schält und hackt das Gemüse.

Gespendete Lebensmittel gleich verwerten

Etwa 60 warme Mahlzeiten sollen so zum ersten Mal in der neuen Suppenküche der Nürnberger Tafel entstehen. Alles aus gespendeten Lebensmitteln, die nicht mehr verkauft werden konnten. Edeltraud Rager leitet die Tafel und hatte schon lange die Idee, vorgekochtes Essen an Bedürftige zu verteilen. Sie berichtet, dass bei der Tafel meist große Mengen an gespendeten Lebensmitteln eintreffen, die teilweise gar nicht so schnell verteilt werden können. Manche Sachen seien auch nicht so lange haltbar. Aber wenn sie gleich verkocht werden, muss nichts weggeschmissen werden – so sei die Idee der Suppenküche geboren.

Gekocht wird in einer Großküche in der neuen Ausgabestelle der Nürnberger Tafel in der Sigmundstraße. Im September 2021 wurde das neue Gebäude der Tafel eröffnet. Es bietet deutlich mehr Platz für die Ausgabe der Lebensmittel, aber auch für das Lager und die Küche. Die Küchengeräte wurden zum Teil gespendet oder gebraucht gekauft. Die professionelle Abzugshaube misst mehrere Meter und befindet sich direkt über dem Großküchen-Suppenkessel. Sie war bereits in dem Gebäude. Der frühere Besitzer hat sie der Nürnberger Tafel überlassen.

Einmal in der Woche eine warme Mahlzeit

Nach eigenen Angaben ist die Nürnberger Tafel, die erste in ganz Bayern, die so ein Angebot macht. Möglich ist das nur, weil Ehrenamtliche unentgeltlich mit anpacken. Die beiden Unternehmer Marco Schnös und Franco Marolda haben sich vor drei Wochen gemeldet und boten an, in der Suppenküche mitzuhelfen.

In ihrer Freizeit kochen sie gern, als Hobby. Hier kommt das nun Bedürftigen zugute. Die würden auf diese Weise ein gesundes, frisch gekochtes Essen erhalten, finden die beiden. Die Vorstellung bereitet den Unternehmern eine Freude und deshalb investieren sie gerne ihre Freizeit dafür.

Suppe oder Lebensmittel für Menschen mit geringen Mitteln

Die Lebensmittel sind gespendet, gekocht werden sie von Ehrenamtlichen. So entstehen keinerlei Kosten und die Tafel kann ihr Angebot für Bedürftige in Nürnberg erweitern, ohne dass diese etwas dafür zahlen müssen. Die Idee der Tafel war schon immer: Qualitativ gute Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden, einsammeln und kostenlos oder zu einem symbolischen Betrag an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte verteilen. Das Ziel: Eine Möglichkeit schaffen, um armen Menschen, mit geringen finanziellen Mitteln unter die Arme zu greifen.

In Zukunft: warmes Essen auch an Obdachlose in der Stadt

Einmal die Woche wollen die Ehrenamtlichen nun eine vorgekochte Mahlzeit anbieten. Abgefüllt in Gläser wird das Essen immer am Folgetag in der Ausgabestelle der Nürnberger Tafel verteilt. Gedacht ist es auch für Obdachlose, die auf der Straße leben und keine Kochmöglichkeit haben.

Rund 5.000 Menschen versorgt das Team der Tafel in Nürnberg mit gespendeten Lebensmitteln. In Zukunft soll es zusätzlich fünf Mal die Woche eine warme Mahlzeit geben. Wenn es coronabedingt wieder erlaubt ist, können die Bedürftigen dann auch in den Räumen der Tafel essen. Alles ist dafür bereits vorbereitet.