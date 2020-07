Nürnberger Symphoniker starten Musiksommer im Serenadenhof

Unterschiedliche Ensembles präsentieren zum Auftakt Werke von Mozart und Tschaikowsky. Jedes der nächsten vier Wochenenden steht unter einem anderen Motto. Wiener Melodien sind genauso dabei wie Opern- und Musicalhighlights. Bis zum 2. August soll es insgesamt 16 Konzerte im Serenadenhof geben.

Hommage an Beethoven

Beethovens 250. Geburtstag widmen die Nürnberger Symphoniker drei Konzerte. Zu Gast ist der international gefeierte Pianist Lars Vogt, der Beethovens 2. Klavierkonzert spielt und danach die 3. Symphonie, die Eroica dirigiert.

Ein kleines Stück Normalität in Corona-Zeiten

Auch wenn man wegen der Corona-Pandemie von einem normalen Spielbetrieb noch weit entfernt sei, könnten die Besucher die Konzerte wegen der besonderen Open-Air-Situation im Nürnberger Serenadenhof fast so unbeschwert genießen wie bisher, heißt es in einer Mitteilung des Orchesters. Denn immerhin entfalle ja mittlerweile auf den reservierten Sitzplätzen die Maskenpflicht. 250 Konzertbesucher dürfen in den Nürnberger Serenadenhof. Bei schlechtem Wetter müssen die Konzerte ausfallen. Karten gibt es an der Abendkasse. Das vollständige Programm ist auf der Internetseite der Nürnberger Symphoniker unter www.nuernbergersymphoniker.de zu finden.