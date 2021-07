Nürnberger Steinböcke in österreichischen Alpen ausgewildert

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nürnberger Tiergartens haben sechs Alpensteinböcke im österreichischen Lessachtal ausgewildert. Derzeit gibt es dort keine Steinböcke mehr. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Alpensteinbock als das Symboltier der Alpen sogar in ganz Österreich ausgerottet, teilt der Tiergarten mit.

Mit Helikopter hinauf zur Alm

Bei der Auswilderung, an der noch drei weitere Steinböcke – vom Alpenzoo Innsbruck und privaten Haltern – dabei waren, wurden auch die drei Männchen und drei Weibchen aus Nürnberg mit einem Helikopter zum Auswilderungsort auf der Wasserfallalm oberhalb der Baumgrenze geflogen. Nachdem die neun Kisten geöffnet wurden, sind die ein- bis zweijährigen Tiere nach kurzer Orientierung arttypisch bergauf in das höher gelegene, Sicherheit bietende felsige Gelände gestiegen, so der Bericht des Tiergartens.

Tiere bleiben unter Beobachtung

Die Tiere sollen weiter unter Beobachtung bleiben. Sie erhielten gut erkennbare Ohrmarken mit Nummern, die sich auch aus großer Entfernung mit einem Beobachtungsfernrohr ablesen lassen. So können die Herkunft und der Verbleib der Steinböcke nachverfolgt werden, auch wenn sie abwandern sollten und zum Beispiel Anschluss an die bereits bestehenden Kolonien im Göriachtal und im Gasthofgebirge finden.

Erfolgreiche Auswilderungen

Bereits seit 1995 beteiligt sich der Nürnberger Tiergarten mit nachgezüchteten Alpensteinböcken an Auswilderungsprojekten im Nationalpark Hohe Tauern und im Naturpark Zillertal. Jetzt ist das Auswilderungsprojekt im Lessachtal in Österreich hinzugekommen. Praktisch alle Steinbockvorkommen im Alpenraum außerhalb vom Gran Paradiso Nationalpark in Italien gehen auf erfolgreiche Auswilderungen zurück.