Nürnberger stehen Schlange für "Obdachlosenfrühstück to go"

Die Pandemie hat Vieles verändert. Das Obdachlosenfrühstück im "Haus Eckstein" gibt es inzwischen seit einem Jahr "to go". Doch inzwischen nehmen nicht nur Obdachlose die kostenlosen Lebensmitteltüten als Hilfe an.

Der Anfang: ein sonntägliches Obdachlosenfrühstück.

Diakonin Ute Kollewe richtete 2003 das Obdachlosenfrühstück im Haus Eckstein ein. Das Haus der evangelischen Kirche war seitdem jeden Sonntag Anlaufpunkt für Menschen, die nicht viel Geld haben. Hier saßen sie gemütlich im Gemeinschaftsraum an Tischen und bekamen Frühstück serviert. Brot, Eier, Hörnchen, Tee, Kaffee und dazu ein paar freundliche Worte. Die Kommunikation auf Augenhöhe kam an und wurde für rund 100 bis 120 Nürnberger zur wöchentlichen Größe im Alltag. Mit Corona brach diese Möglichkeit weg.

Ein Jahr "Obdachlosenfrühstück to go"

Für Ute Kollewe war sofort klar, dass sie eine Alternative zum herkömmlichen Obdachlosen-Frühstück schaffen musste. Sie organisierte im März 2020 das "Obdachlosenfrühstück to go". Alle Lebensmittel werden nun in braune Papiertüten verpackt. Im Warenwert von rund sechs Euro wandern Brötchen, Gebäck, Butter, Marmelade, Wurst und Käse in die Tüten. Auch an frisches Obst oder Gemüse und ein kleines Getränk wird gedacht. Es wird extra auf Pfandflaschen geachtet, so dass der Empfänger durch das Pfandgeld hinterher ein paar Cent in der Tasche hat. Als Ausgabetag wählte sie den Freitag. "Da hat die Wärmestube zu." erklärt Kollewe. Ab 7.00 Uhr packen die Helfer Tüten. Ab 10.00 Uhr ist Ausgabe.

Ein trauriges Erfolgsmodell

Die unbürokratische Hilfe ohne Amt, ohne Antrag, ohne Diskussion sprach sich herum. Die Schlange der Menschen, die so eine Lebensmitteltüte haben wollten, wurde immer länger. Inzwischen kleben Helfer pinkfarbene Punkte auf das Pflaster. Sie markieren, wo jemand in der Schlange stehen darf, damit der nötige Abstand noch gewahrt bleibt. Einige Helfer achten auf die Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen. Aber in der Menschenschlange gibt es selten Probleme – und das, obwohl sie sich inzwischen aus dem Innenhof über das Ellenbogengässchen und um den kompletten Sebalder Platz windet. Die Zahl der Menschen, die freitags anstehen, hat sich in einem Jahr vervierfacht.

Genau 456 Tüten waren es vergangenen Freitag – ein trauriger Rekord. Wie Organisatorin Ute Kollewe beobachtet hat, ist im zweiten Lockdown die Zahl der Hilfsbedürftigen noch mal deutlich angestiegen.

"Wir haben mittlerweile Künstler hier, wir haben Studenten hier, wir haben Alleinerziehende hier, wir haben Kleinselbständige, die sich hier anstellen. Weil, es kann sich ja jeder vorstellen: Wenn es keine Veranstaltungen gibt, gibt's auch weniger Taxifahrten." Ute Kollewe, Diakonin

Not ist den meisten peinlich

Die Scham der Menschen, die sich eine kostenlose Lebensmittel-Tüte abholen, ist groß. Viele winken ab, wollen nicht über ihre Situation sprechen, schlagen den Mantelkragen hoch und hoffen, dass sie nicht erkannt werden. Auch Marianne steht regelmäßig in der Schlange. Der gepflegten älteren Dame mit schlohweißem Haar ist aufgefallen, dass immer mehr Menschen kommen. Sie erklärt, sie hole die Tüte für einen Bekannten, der selbst schlecht zu Fuß sei. Petra kommt aus einer ganz anderen Ecke Nürnbergs in die Altstadt. "Es kann heutzutage jeden treffen" sagt sie. Und Johannes, der zwar noch eine Wohnung hat, aber nicht weiß, wie lange er sie noch finanzieren kann, gibt sofort zu, dass er anfangs auch Schamgefühle hatte. "Ich wollte das nicht. Aber jetzt muss ich, weil mir keine andere Wahl bleibt. Ich kann nun entscheiden, ob ich eine Wohnung bezahlen oder essen will."

Nothilfen werden wichtiger

Stammgast Gerhard, der in einem Bauwagen lebt und mit einem heiteren Gemüt gesegnet ist, teilt gerne sein Wissen und zählt spontan die Stellen auf, die er in Nürnberg kennt: wöchentlich die "Engel" Sabine und Stefan am Südbad, alle zwei Wochen Ramona und Jürgen mit dem "Bollerwagen", alle vier Wochen die "Heinzelmännchen" und "Hiob" am Busbahnhof. Und dann gebe es da noch die Schwester Anna von der Straßenambulanz, Frau Bauer aus der Wärmestube in der Köhnstraße und schließlich "die Tafel", die viel Ware gegen geringes Geld anbietet.

Im Sozialreferat der Stadt Nürnberg ist die Menschenschlange bekannt. Auf Anfrage verweist Sozialreferentin Elisabeth Ries auf die vielen offiziellen Hilfsmöglichkeiten. Aber auch im Rathaus hat man die Menschenschlange am Eckstein zur Kenntnis genommen. Letztes Jahr wurden laut Stadt 30 Prozent mehr Wohngeldanträge gestellt. Dies könne zwar teilweise mit der Wohngeldnovelle Anfang 2020 zusammen hängen, sei aber wohl auch Ausdruck einer Problematik.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Diakonin Ute Kollewe will mit ihrem Team weiter Lebensmittel-Tüten verteilen. Die Rückmeldungen derer, die regelmäßig kommen und sich höflich bedanken, zeigen ihr, wie wichtig ihre Arbeit ist. Allerdings ist sie auf Spenden angewiesen. "Manchmal kommt ein Bürger vorbei und drückt mir einfach Geld in die Hand für das Obdachlosenfrühstück" freut sie sich. Auch die gespendete "Suppe to go", die jede Woche von der Metzgerei Wolf kostenfrei angeliefert wird, sei eine große Hilfe. Damit sie die Lebensmittel-Tüten weiter finanzieren kann, hofft sie weiter auf Spender und Spenderinnen – und auf ein baldiges Ende der Pandemie.