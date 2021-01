vor 12 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Nürnberger Start-up Vitas: erfinderisch in der Corona-Krise

Das Start-up Vitas aus Nürnberg hatte ursprünglich einen Sprachassistenten für die Gastronomie entwickelt: im Lockdown überflüssig. Anstatt aufzugeben, haben die Gründer ihre Software an die aktuellen Nöte angepasst und helfen so in der Krise.