Nürnberger Stadtspitze kämpft um Erhalt beider Karstadt-Filialen

Auf einer eigens dafür einberufenen Pressekonferenz hat die Nürnberger Stadtspitze deutlich gemacht, dass sie sich gemeinsam mit den Betriebsräten und der Gewerkschaft für den Erhalt der beiden Filialen der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof – den Karstadt an der Lorenzkirche und die Filiale in Langwasser – kämpfen will. Die beiden Filialen stehen auf der Liste der 62 Häuser die geschlossen werden sollen.

"Wir werden kämpfen, in der Kette sind das die Häuser mit dem besten Umsatz. Das Gebäude an der Lorenzkirche ist ein Maßanzug für Karstadt und passt auf nichts Anderes.“ Marcus König (CSU), Oberbürgermeister von Nürnberg

Vermieter sind gefragt

Oberbürgermeister König wolle nun auf die Vermieter zugehen und sie dazu bringen, bei den Mietpreisen Karstadt entgegen zu kommen. Dann würde die Unternehmensleitung einen Fortbestand der Häuser in Betracht ziehen. Entsprechende Briefe sollen noch an die ECE-Holding gehen, dem Vermieter der Karstadt-Filiale in Langwasser und die RFR Holding GmbH, der das Haus an der Lorenzkirche gehört.

Umsatzverlust durch Corona-Krise und zu hohe Mieten

Vor allem die hohen Mietpreise machen dem Galeria Karstadt Kaufhof Konzern zu schaffen. Durch den Umsatzverlust in der Coronakrise ist der Mietanteil der Filiale an der Lorenzkirche auf über 20 Prozent des Umsatzes gestiegen. Vorher sei er bei 12 bis 13 Prozent gelegen, sagte Thomas Vieweg, Betriebsrat in der Filiale an der Lorenzkirche. In Langwasser betrage der Mietanteil 15 Prozent des Umsatzes.