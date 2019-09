Nürnberger Stadtratsfußballer holen Deutsche Meisterschaft

Die Nürnberger Stadträte haben erstmals die Deutsche Meisterschaft der Rathausfußballer gewonnen. An dem Turnier hatten sich acht Teams aus ganz Deutschland beteiligt.

Sieg gegen Rekord-Sieger Waldhessen

Nach zwei Siegen und einem Unentschieden in der Vorrunde zog die Nürnberger Mannschaft souverän in das Finale ein. Dort verwiesen die Rathauskicker den bisherigen Rekord-Sieger Waldhessen (Bad Hersfeld) mit einem 1:0-Sieg auf Platz zwei.

Seit 2011 dabei

Die Nürnberger Stadtratsfußballmannschaft um SPD-Stadtrat Gerald Raschke als Spielführer beteiligt sich erst seit 2011 an dem Wettbewerb. 2017 erreichte das Rathaus-Team in München den dritten Platz. 2018 war es in Gelsenkirchen Platz zwei.