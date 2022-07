Nürnberger Stadtrat stellt Weichen für Ersatz-Opernhaus

Der Nürnberger Stadtrat hat die Weichen für die weitere Planung des Ersatz-Opernhauses gestellt. Mit großer Mehrheit haben die Stadträte für den Standort im Innenhof der NS-Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände gestimmt. Nun kann die städtische Verwaltung den Bau auf den Weg bringen.

Gemeinsamer Bewerbungsprozess

Dafür wird es keinen klassischen Architektur-Wettbewerb geben. Stattdessen sollen sich Architekturbüros gemeinsam mit Baufirmen bewerben, die in der Lage sind, ein Projekt dieser Größenordnung zu stemmen, sagte Baureferent Daniel Ulrich.

"Wir können dann ein Gesamtpaket aus Gestaltung und Kosten bewerten", sagte Ulrich. Mit diesem Verfahren soll Zeit gespart werden. Denn im Jahr 2025 muss die Ersatzspielstätte einsatzbereit sein, weil das alte Opernhaus dann geschlossen und von Grund auf saniert werden muss.

Finanzierung ist noch offen

Kämmerer Harald Riedel (SPD) merkte in der Sitzung an, dass das Projekt noch nicht finanziert ist. Der Ersatzbau wurde zuletzt auf rund 100 Millionen Euro veranschlagt. SPD-Stadtrat Ulrich Blaschke sagte mit dem Blick auf die Zuschussgeber in der Landeshauptstadt, dass sich die Stadt Nürnberg das Projekt nicht leisten könne. Er forderte einen Zuschuss, der höher ist als die 75 Prozent, die normalerweise vom Freistaat für Projekt dieser Art gegeben werden. Schließlich sei das Staatstheater Nürnberg das größte Dreispartenhaus in Bayern.