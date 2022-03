Nürnberger Stadtrat kippt 365-Euro-Ticket

Mit großer Mehrheit hat der Nürnberger Stadtrat am Abend den Beschluss für ein 365-Euro-Ticket für alle zurückgenommen. Den Ausschlag für die Entscheidung – getragen von der Rathaus-Kooperation von CSU und SPD – geben die hohen Kosten für das Ticket. Mehr als 23 Millionen Euro hätte dessen Einführung gekostet. Eine Summe, die sich die Stadt angesichts knapper Kassen nicht leisten könne, heißt es in der Debatte. Auch deshalb, weil es die erhoffte Unterstützung von Bund und Freistaat nicht gab, sagt Kämmerer Harald Riedel (SPD).

Billiger Nahverkehr, teure Kultur

Die Regierung von Mittelfranken hatte zudem angemahnt, dass die Stadt ihre finanzielle Leistungsfähigkeit in Frage stellen würde, sollte das Ticket eingeführt werden. In der Diskussion wird deutlich, dass das dann Einschnitte bei den freiwilligen Leistungen der Stadt, zum Beispiel in der Kultur, zur Folge hätte.

Aus für kostenloses Parken

Dem widersprechen die Befürworter des günstigen Jahres-Abos für jedermann, das ohne zeitliche Beschränkungen gelten soll. Sie führen an, dass die Stadtverwaltung keinen Vorschlag zur Finanzierung vorgelegt habe. So sei es durchaus möglich, das Ticket zu finanzieren, wenn alle Parkplätze in der Kernstadt innerhalb des Mittleren Rings kostenpflichtig werden, verweisen sie auf eine entsprechende Stellungnahme des Nürnberger Verkehrsforschers Prof. Harald Kipke.

Kann Wien mit seinem 365-Euro-Ticket ein Vorbild sein?

Als großes Beispiel wird immer wieder die Stadt Wien genannt. Dort gibt es schon lange ein erfolgreiches 365-Euro-Ticket. Allerdings beteiligen sich in der österreichischen Hauptstadt die Arbeitgeber mit einer Abgabe an der Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. Außerdem wurden in Wien die Parkgebühren massiv erhöht. Von daher tauge das nicht als Vorbild für Nürnberg, so Kämmerer Harald Riedel.

Verkehrsreferent Daniel Ulrich dämpfte die Erwartung, dass durch mehr kostenpflichte Parkplätze Millionensummen eingenommen werden könnten, weil nicht überall Parkscheinautomaten aufgestellt werden könnten und dürften.

Angebot für ÖPNV muss besser werden

Die Stadträte diskutieren auch über eine Studie der VAG, die die Effizienz des 365-Euro-Tickets in Frage stellte. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass nur rund drei Prozent mehr Fahrgäste durch das günstige Jahresabo zum Umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel angeregt würden. Deshalb mache es keinen Sinn, Geld für etwas auszugeben, was wenig bringe, sagt CSU-Stadtrat Max Müller. Mehr bringe es, das Angebot zu verbessern, erläutert Verkehrsreferent Ulrich. Wer schnell und unkompliziert in die Stadt kommen kann, steigt eher einmal in die Öffentlichen um.

Kater nach erster Euphorie

Der Nürnberger Stadtrat hatte im Juni 2020 beschlossen, als erste Großstadt in Deutschland ein 365-Euro-Ticket einzuführen. Nürnberg würde Geschichte schreiben, sagte damals Oberbürgermeister Marcus König (CSU) stolz. Mit dem Beschluss wurde ein Bürgerentscheid verhindert, für den ausreichend Unterschriften gesammelt worden waren.

Es werden wieder Unterschriften für Bürgerentscheid gesammelt

Die Initiative zog nach dem Beschluss im Juni 2020 das Bürgerbegehren zurück, in der Gewissheit, dass das Ticket im Januar 2023 eingeführt werden sollte. Nun fühlen sich die Initiatoren über den Tisch gezogen. Sie sammeln bereits Unterschriften für einen neuen Bürgerentscheid. Gut 3.000 der 12.000 nötigen Unterschriften haben die Initiatoren nach eigenen Angaben zusammen. "Die Stadt Nürnberg hat kein Konzept, wie die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr signifikant gesteigert werden kann“, sagt Linke-Stadtrat Titus Schüller.

Suche nach Zusatzeinahmen

Einen Beschluss haben die Räte am Abend dann doch gefasst: Sie beauftragen die Stadtverwaltung, Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, wie Nahverkehr künftig günstiger werden könnte. So soll geprüft werden, ob das durch die Abschaffung von kostenlosen Parkplätzen, eine intensivere Verkehrsüberwachung und eine Erhöhung der Parkgebühren sowie der Kosten für Parkausweise möglich sein könnte. Die Verwaltung solle ein Konzept vorlegen, wie mit diesen Zusatzeinnahmen die bereits angebotenen Tickets billiger gemacht werden können.