07.05.2020, 19:46 Uhr

Nürnberger Stadtrat: CSU und SPD kooperieren weiterhin

In Nürnberg werden auch in den nächsten sechs Jahren CSU und SPD zusammen regieren. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag haben die Parteien heute unterzeichnet. In dem Dokument sind die Projekte, die CSU und SPD in Zukunft umsetzen wollen.