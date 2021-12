Nürnberger Stadtrat beschließt Umzug der Oper in Nazi-Bau

Der Nürnberger Stadtrat hat am Abend mit großer Mehrheit den vorübergehend Umzug der Oper in die nie fertiggestellte Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände beschlossen. Ab dem Jahr 2025 soll die Ausweichspielstätte in dem Nazi-Bau in Betrieb gehen.

NS-Kongresshalle am ehemaligen Reichsparteitagsgelände

"Das ist eine historische Entscheidung", so Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Damit sei sichergestellt, dass die Oper während der Sanierung des alten Opernhauses am Rand der Innenstadt weiterhin spielen kann. Diese soll schätzungsweise zehn Jahre dauern.

Das 116 Jahre alte Opernhaus am Richard-Wagner-Platz ist baufällig, der Brandschutz mangelhaft. Die Betriebserlaubnis läuft im Jahr 2025 aus. Damit der Spielbetrieb reibungslos weitergehen kann, musste die Entscheidung für die Ersatz-Spielstätte noch in diesem Jahr gefällt werden.

Vor der Sitzung hatten sich Mitarbeiter und Künstler der Nürnberger Staatsoper mit einem Freiluftkonzert für dies Entscheidung zu Gunsten der Oper bedankt, auf die sich die großen Fraktionen schon vor der Sitzung geeinigt hatten.

Sanierung des Opernhauses beschlossen – Hoffen auf Zuschüsse

Die Stadträte haben gleichzeitig beschlossen, dass das Opernhaus saniert werden soll. Die Kosten dafür werden auf rund 500 Millionen Euro geschätzt. Die Stadt Nürnberg hofft jetzt nach der Entscheidung auf Hilfe des Freistaats. Nun könne in die Verhandlungen mit den Geldgebern eingestiegen werden. Wie hoch die Zuschüsse sein werden, ist noch offen.

Ausbau der Kongresshalle soll später freier Kulturszene dienen

In der Debatte wurde noch einmal klar, dass im hufeisenförmigen Torso der Kongresshalle Funktionsräume wie Werkstätten, Proberäume und Garderoben sowie Foyers eingebaut werden. Diese sollen später der Nürnberger Kulturszene zur Verfügung gestellt werden, wenn die Oper wieder in ihr angestammtes Quartier zurückkehrt. Die Idee dazu stammt aus der im vergangenen Jahr gescheiterten Bewerbung Nürnbergs als europäische Kulturhauptstadt.

Leichtbau-Bühne als Anbau oder im Innenhof?

Außerdem muss ein Aufführungsgebäude mit Bühnen und Zuschauerplätzen errichtet werden. Dieser Bühnensaal soll in einem kostengünstigen Leichtbau untergebracht werden, der später wieder abgebaut werden kann. Umstritten ist derzeit noch, wo genau dieser Anbau stehen soll. Im Gespräch ist der derzeit leere Innenhof der Kongresshalle oder eine Fläche an deren Fassade zum Volksfestplatz hin. Die Stadträte machten deutlich, dass der breite gesellschaftliche Diskurs über den Standort des Bühnensaals noch nicht zu Ende ist. Mit einer Entscheidung wird Mitte des kommenden Jahres gerechnet.