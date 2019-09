Nürnberger Stadträte wollen mehr Fahrspuren für Radfahrer

Die Stadt Nürnberg will mehr Platz für den Fahrradverkehr schaffen. Dazu sollen auf einigen vierspurigen Straßen im Stadtgebiet Autospuren zugunsten des Radverkehrs reduziert werden. Ziel ist, dass künftig mehr Pendler aufs Fahrrad umsteigen.

Auf Ringstraßen keine Fahrspuren für Radler

Die Nürnberger Stadträte haben sich heute im Verkehrsausschuss mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass auf den Ringstraßen keine Fahrspuren für den Radverkehr reserviert werden. Dies hatten die Grünen gefordert. Allerdings sind sich die Stadtpolitiker einig, dass Pendlern das Umsteigen aufs Fahrrad schmackhaft gemacht werden soll. Ein Baustein dazu ist, dass entlang einiger vierspuriger Ausfallstraßen - zum Beispiel an der Rothenburger oder der Fürther Straße - Fahrradspuren entstehen sollen. Dafür soll pro Fahrtrichtung eine der Autospuren zugunsten von Fahrradfahrern, Busverkehr und Taxis reduziert werden.

Bau von Radschnellwegen beschleunigen

Außerdem soll beim Bau von Radschnellwegen, die die umliegenden Landkreise und Städte mit Nürnberg verbinden sollen, aufs Tempo gedrückt werden. Anders die Situation am Mittleren Ring und am Altstadtring: Diese Straßen tragen die Hauptlast des innerstädtischen Verkehrs. Deshalb sei es nicht sinnvoll, hier Autospuren zu reduzieren, sagte SPD-Verkehrsexperte Thorsten Brehm dem BR. Die Autofahrer würden dann auf Schleichwege in Wohngebieten ausweichen. Das solle verhindert werden. Den Grünen geht das nicht weit genug.

Stadt Nürnberg muss sich entscheiden

Achim Mletzko, Fraktionsvorsitzender der Rathaus-Grünen, sagte, dass die Stadt es sich überlegen müsse, ob sie Pendlern, die bewusst aus der Stadt weggezogen seien, weiterhin vierspurige Einfallstraßen gönne oder ob sie Fahrspuren reduziere. Und damit den Druck auf die Pendler erhöhe, mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln wie dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit zu fahren.