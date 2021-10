Nürnberger Stadtmauer wieder fit für Last der modernen Welt

Testlauf für die weiteren Arbeiten

Der jetzt fertig gestellte Abschnitt ist auch ein Pilotprojekt für die beteiligten Ingenieure und Bauplaner. Sie können hier testen, mit welchen Techniken sie die Mauer am besten stabilisieren und sanieren können, sagt Gregor Stolarski von der Landesgewerbeanstalt Bayern. Ziel ist es, die "Last der modernen Welt", die etwa durch Lastwagen, Busse und im Boden verlegte Leitungen entsteht, vom Bauwerk abzuleiten. "Und das machen wir in der Architektur, die uns das Bauwerk diktiert", sagt Stolarski. So werden zum Beispiel Betonstreben mit Burgsandstein verkleidet.

Stadtmauer ist Kulturgut von europäischem Rang

Der Nürnberg Stadtmauerring ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Er ist im 15. und 16. Jahrhundert entstanden. Er ist insgesamt rund fünf lang und gilt als eine der am besten erhaltenen Anlagen dieser Art in Europa.