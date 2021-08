Nürnberger Stadtmauer bröckelt: Spender dringend gesucht

Einstürzende Mauer riss Gehweg mit sich

Es kann auch gefährlich werden: 1903 ist die Außenmauer wenige Meter neben der derzeitigen Baustelle mitten in der Nacht auf einer Länge von fast 40 Metern spontan eingestürzt. "Die Steine rutschten mit etlichen Tonnen Sand einfach in den Stadtgraben und riss den ganzen Gehweg mit sich", berichtet Stolarski. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt und die Mauer wieder aufgebaut.

Schwachstellen müssen dringend saniert werden

Aber auch heute gibt es Schwachstellen, die Stolarski beobachtet und genau untersucht. Eine Stelle befindet sich direkt hinter der Kaiserburg – dem Touristenmagneten der Stadt. Nahe des Busparkplatzes beulte sich 2002 die Außenmauer an einer Stelle um acht Zentimeter nach außen – es bestand Einsturzgefahr. Seitdem stützt ein aufgeschütteter Erdwall die Mauer. Und auch die Mauer beim Neutorgraben muss gesichert werden. Es ist der nächste Bauabschnitt, der vorbereitet wird. Im kommenden Jahr beginnen hier die Arbeiten.

Spendenkampagne gestartet

Und nicht nur die äußere Mauer bröckelt, sondern auch die innere Stadtmauer, berichtet Melina Heisler, Projektleiterin beim Hochbauamt. Risse ziehen sich durch das alte Gemäuer. "Wir versuchen so schnell wie möglich, die akuten Fälle zu lösen und zu sichern", betont Heisler. Doch oft fehlen die finanziellen Mittel. Mehr als 20 Millionen Euro wird die Sanierung der gesamten Stadtmauer verschlingen. Einen Teil decken Fördergelder ab und auch die Stadt berappt jedes Jahr eine Million Euro. Doch das reicht nicht: Damit das Bauwerk schnell saniert werden kann, hat die Stadt zusammen mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz eine Spendenkampagne gestartet. Nach einem Monat ist die Spendenbereitschaft noch etwas zögerlich, sagt Bürgermeister Christian Vogel (SPD). Doch schon nach den Sommerferien hoffen die Nürnberger, das die Kampagne an Fahrt aufnimmt. Die Nürnberger Stadtmauer gilt immerhin als einmalig in Europa.