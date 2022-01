Nürnberger Stadion: Abriss oder Sanierung?

1928, als das Nürnberger Stadion in Betrieb genommen wurde, hieß es noch "Städtisches Stadion". Heute steht es aufgrund des Alters zumindest in Teilen unter Denkmalschutz. Obwohl das Stadion seitdem mehrfach modernisiert wurde und auch Spiele der Weltmeisterschaft 2006 im damaligen "Frankenstadion" stattfanden, ist das Max-Morlock-Stadion mittlerweile schlicht veraltet, auch der Bau gilt als längst nicht mehr zeitgemäß.

Erneuerungen würden 30 Millionen Euro kosten

Deswegen hat die Stadt Nürnberg eine Studie in Auftrag gegeben. Diese soll ausloten, was in den kommenden Jahren mit dem Bau passieren soll. Das könne von einer Sanierung bis zu einem Abriss und Teilneubau des Stadions gehen, sagte Bürgermeister Christian Vogel (SPD), der für das städtische Stadion zuständig ist. In den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren stehen umfangreiche Arbeiten an. Die Treppenaufgänge und die Stahlkonstruktion, an denen Teile der Zuschauerränge aufgehängt sind, müssen erneuert werden. Außerdem müssen neue Toiletten gebaut und das Dach hergerichtet werden. Dafür ist nach den Worten Vogels eine Summe von rund 30 Millionen Euro veranschlagt.

Andere Lösungen für Nürnberger Stadion werden diskutiert

Es müsse nun abgewogen werden, ob diese Investitionen in den Erhalt des bestehenden Stadions noch sinnvoll sind. Oder ob es andere Lösungen gebe. Bei der Entscheidung soll die Machbarkeitsstudie helfen, die der Stadtrat in den kommenden Wochen in Auftrag geben wird. Dabei werde beispielsweise auch geprüft, ob die Leichtathletikanlagen und die Laufbahn im Stadion weiterhin sinnvoll seien oder ob sich eine reine Fußball-Arena besser vermarkten lasse, so Vogel. Die gescheiterte Bewerbung Nürnbergs als Spielort für die Fußball-Europameisterschaft 2024 habe gezeigt, dass die Attraktivität des Stadions nicht mehr gegeben sei. So seien beispielsweise 6.000 VIP-Plätze notwendig, um Spiele im Stadion gut vermarkten zu können. Derzeit gebe es in Nürnberg jedoch nur 1.300 solcher Plätze, sagte Detlef Stenger, der zweite Werkleiter des städtischen Stadionbetriebs.

Ergebnisse der Studie sollen gegen Ende des Jahres vorliegen

In die Machbarkeitsstudie soll auch das gesamte Sportareal rund um das Stadion einbezogen werden, in dem sich unter anderem die Handball- und Eishockey-Arena und ein Freibad befinden. Die Ergebnisse der Studie sollen Ende des Jahres vorliegen. Dann soll es eine breite Debatte über die Zukunft des Stadions geben, in die auch der Hauptmieter, der 1. FC Nürnberg, eingebunden werden soll, kündigte Vogel an. Gleichzeitig werde die Suche nach Geldgebern und Investoren beginnen. "Wir haben nicht den Anspruch, dass es weiterhin ein städtisches Stadion sein muss", sagte Vogel. Einen Verkauf der Immobilie schloss er allerdings aus. "Ich denke hier eher an einen Erbpacht-Vertrag", so Vogel.

Neues Nürnberger Stadion könnte 2029 eingeweiht werden

Wenn alles glatt läuft, rechnet er damit, dass das neue Nürnberger Stadion im Jahr 2029 eingeweiht werden kann. Wie auch immer es dann aussehen wird, einen Wunsch hat Vogel: Das Stadion soll weiterhin den Namen der Nürnberger Fußball-Legende Max Morlock tragen.