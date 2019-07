Nürnberger Seebrücke ruft zur Kundgebung für Seenotretter auf

Am kommenden Samstag ruft die Seebrücke Nürnberg innerhalb einer bundesweiten Protestaktion für geflüchtete Menschen und Seenotretter zu einer Solidaritätskundgebung in der Innenstadt auf. Damit unterstützt sie den bundesweiten "Day Orange", der an ertrunkene Flüchtlinge im Mittelmeer erinnert.

Menschenleben retten darf kein Verbrechen sein

Vor dem Hintergrund der kurzzeitig verhafteten Sea-Watch-3-Kapitänin Carola Rackete stellt sich die Bewegung damit gegen die Kriminalisierung von Seenotrettern.

"Statt auf bundesdeutscher wie europäischer Ebene alles daran zu setzen, Menschenleben zu retten, erleben wir in den letzten Jahren einen Tiefpunkt an Solidarität und Humanität." Carina Meier, Sprecherin der Nürnberger Lokalgruppe der Seebrücke

Über 90 Demos in Deutschland und anderen Ländern Europas

Was es jetzt dringend brauche, fordert Carina Meier, sei eine klare Positionierung der Zivilgesellschaft gegen die Grenzpolitik der EU. Die Aktion in Nürnberg beginnt am Samstag (6.7.) um 14 Uhr mit einem Infostand am Narrenschiffbrunnen. Ab 18 Uhr findet eine Kundgebung am Hallplatz statt. Zeitgleich gibt es am "Day Orange" bundesweit sowie in anderen europäischen Ländern über 90 Demonstrationen unter dem Motto "Notstand der Menschlichkeit".

Die Organisation Seebrücke ist eine international aktive Bewegung, die sich 2018 gegründet hat. Sie setzt sich aus verschiedenen Bündnissen und Akteuren der Zivilgesellschaft zusammen und setzt sich nach eigenen Angaben für eine Entkriminalisierung der Seenotrettung ein und für eine menschenwürdige Aufnahme von Flüchtlingen.